https://ria.ru/20240719/farion-1960831527.html

СМИ: Экс-депутату Рады, призвавшей убивать русских, выстрелили в висок

СМИ: Экс-депутату Рады, призвавшей убивать русских, выстрелили в висок - РИА Новости, 19.07.2024

СМИ: Экс-депутату Рады, призвавшей убивать русских, выстрелили в висок

Во Львове совершили покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на местного парламентария Игоря... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T20:15

2024-07-19T20:15

2024-07-19T23:20

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Во Львове совершили покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича."Экс-нардеп жива, но в тяжелом состоянии", — говорится в публикации.По данным телеведущей канала "Эспрессо" Марты Олиярник, инцидент произошел на улице Масарика, неизвестный выстрелил Фарион в висок из оружия без глушителя.Как позднее сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец, политик находится в состоянии глубокой мозговой комы, ее подключили к искусственной вентиляции легких. Экс-депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против русскоговорящих. Так, она заявляла о готовности бить таких людей обувью по лицу и предлагала "давать им ногой в челюсть".В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ.Позднее политика уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд отказал бывшему парламентарию в восстановлении в должности. Фарион подала апелляцию, которую выиграла в мае, после чего ее восстановили в прежней университетской должности.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240127/farion-1923791617.html

https://ria.ru/20231029/farion-1905913339.html

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украина, в мире, львов, ирина фарион, верховная рада украины, россия