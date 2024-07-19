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СМИ: Экс-депутату Рады, призвавшей убивать русских, выстрелили в висок - РИА Новости, 19.07.2024
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20:15 19.07.2024 (обновлено: 23:20 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/farion-1960831527.html
СМИ: Экс-депутату Рады, призвавшей убивать русских, выстрелили в висок
СМИ: Экс-депутату Рады, призвавшей убивать русских, выстрелили в висок - РИА Новости, 19.07.2024
СМИ: Экс-депутату Рады, призвавшей убивать русских, выстрелили в висок
Во Львове совершили покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на местного парламентария Игоря... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:15
2024-07-19T23:20
украина
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львов
ирина фарион
верховная рада украины
россия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Во Львове совершили покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича."Экс-нардеп жива, но в тяжелом состоянии", — говорится в публикации.По данным телеведущей канала "Эспрессо" Марты Олиярник, инцидент произошел на улице Масарика, неизвестный выстрелил Фарион в висок из оружия без глушителя.Как позднее сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец, политик находится в состоянии глубокой мозговой комы, ее подключили к искусственной вентиляции легких. Экс-депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против русскоговорящих. Так, она заявляла о готовности бить таких людей обувью по лицу и предлагала "давать им ногой в челюсть".В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ.Позднее политика уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд отказал бывшему парламентарию в восстановлении в должности. Фарион подала апелляцию, которую выиграла в мае, после чего ее восстановили в прежней университетской должности.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240127/farion-1923791617.html
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украина, в мире, львов, ирина фарион, верховная рада украины, россия
Украина, В мире, Львов, Ирина Фарион, Верховная Рада Украины, Россия
СМИ: Экс-депутату Рады, призвавшей убивать русских, выстрелили в висок

"Страна.ua": во Львове совершили покушение на экс-депутата Рады Фарион

© СоцсетиЭкс-депутат Рады Ирина Фарион получила ранение во Львове
Экс-депутат Рады Ирина Фарион получила ранение во Львове - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Соцсети
Экс-депутат Рады Ирина Фарион получила ранение во Львове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Во Львове совершили покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича.
"Экс-нардеп жива, но в тяжелом состоянии", — говорится в публикации.
Член политсовета партии Свобода Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Фарион похвасталась ненавистью внуков к русским
27 января, 01:31
По данным телеведущей канала "Эспрессо" Марты Олиярник, инцидент произошел на улице Масарика, неизвестный выстрелил Фарион в висок из оружия без глушителя.
Как позднее сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец, политик находится в состоянии глубокой мозговой комы, ее подключили к искусственной вентиляции легких.
Экс-депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против русскоговорящих. Так, она заявляла о готовности бить таких людей обувью по лицу и предлагала "давать им ногой в челюсть".
В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ.
Позднее политика уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд отказал бывшему парламентарию в восстановлении в должности. Фарион подала апелляцию, которую выиграла в мае, после чего ее восстановили в прежней университетской должности.
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Фарион потребовала "утилизировать" русскоязычное население Украины
29 октября 2023, 02:43
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
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