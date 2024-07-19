https://ria.ru/20240719/farion--1960854580.html
Экс-депутат Рады Фарион умерла в больнице после покушения
Экс-депутат Рады Фарион умерла в больнице после покушения - РИА Новости, 20.07.2024
Экс-депутат Рады Фарион умерла в больнице после покушения
Скандально известная экс-депутат Рады Ирина Фарион, получившая огнестрельное ранение в голову, умерла в больнице во Львове, написало украинское агентство УНИАН... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-19T23:31
2024-07-19T23:31
2024-07-20T00:04
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Скандально известная экс-депутат Рады Ирина Фарион, получившая огнестрельное ранение в голову, умерла в больнице во Львове, написало украинское агентство УНИАН и подтвердил глава областной военной администрации Львова Максим Козицкий."Ирина Фарион скончалась в больнице", — говорится в публикации.Козицкий подтвердил смерть Фарион. "Спасти Ирину Фарион не удалось", - написал он в своем Telegram-канале.Как сообщило ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича, скандально известная антироссийскими высказываниями экс-депутат Фарион получила пулевое ранение во Львове, выстрел был нацелен в висок, ее состояние оценивалось как тяжелое.По словам руководителя анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Натальи Матолинец, пациентке провели операцию по первичной хирургической обработке головы, после чего она находилась в операционной на искусственной вентиляции легких, врачи боролись за ее жизнь, ее состояние оценивалось как критическое, она находилась в коме.Экс-депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против русскоговорящих. Так, она заявляла о готовности бить таких людей обувью по лицу и предлагала "давать им ногой в челюсть".В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал "Общественное".
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960848521.html
https://ria.ru/20240127/farion-1923791617.html
https://ria.ru/20231029/farion-1905913339.html
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в мире, львов, ирина фарион, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Львов, Ирина Фарион, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Экс-депутат Рады Фарион умерла в больнице после покушения
Экс-депутат Верховной рады Фарион умерла после покушения во Львове
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Скандально известная экс-депутат Рады Ирина Фарион, получившая огнестрельное ранение в голову, умерла в больнице во Львове, написало украинское агентство УНИАН
и подтвердил глава областной военной администрации Львова Максим Козицкий.
"Ирина Фарион скончалась в больнице", — говорится в публикации.
Козицкий подтвердил смерть Фарион. "Спасти Ирину Фарион не удалось", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщило ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича, скандально известная антироссийскими высказываниями экс-депутат Фарион получила пулевое ранение во Львове, выстрел был нацелен в висок, ее состояние оценивалось как тяжелое.
По словам руководителя анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Натальи Матолинец, пациентке провели операцию по первичной хирургической обработке головы, после чего она находилась в операционной на искусственной вентиляции легких, врачи боролись за ее жизнь, ее состояние оценивалось как критическое, она находилась в коме.
Экс-депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против русскоговорящих. Так, она заявляла о готовности бить таких людей обувью по лицу и предлагала "давать им ногой в челюсть".
В ноябре СБУ
возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ
. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал "Общественное".