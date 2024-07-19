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В Кремле прокомментировали последствия применения ЕС "правила 50 процентов"
В Кремле прокомментировали последствия применения ЕС "правила 50 процентов" - РИА Новости, 19.07.2024
В Кремле прокомментировали последствия применения ЕС "правила 50 процентов"
Экономический блок правительства РФ оценивает последствия применения Евросоюзом "правила 50%", будут делаться выводы, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:20
2024-07-19T13:20
2024-07-19T13:20
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экономический блок правительства РФ оценивает последствия применения Евросоюзом "правила 50%", будут делаться выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Оценка производится правительством, нашим экономическим блоком, потом уже будут делаться выводы", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240621/peskov-1954511504.html
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россия, дмитрий песков
В Кремле прокомментировали последствия применения ЕС "правила 50 процентов"
Песков: в России оценивают последствия применения ЕС "правила 50 процентов"