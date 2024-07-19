https://ria.ru/20240719/es-1960704911.html

В Кремле прокомментировали последствия применения ЕС "правила 50 процентов"

В Кремле прокомментировали последствия применения ЕС "правила 50 процентов" - РИА Новости, 19.07.2024

В Кремле прокомментировали последствия применения ЕС "правила 50 процентов"

Экономический блок правительства РФ оценивает последствия применения Евросоюзом "правила 50%", будут делаться выводы, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:20

2024-07-19T13:20

2024-07-19T13:20

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экономический блок правительства РФ оценивает последствия применения Евросоюзом "правила 50%", будут делаться выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Оценка производится правительством, нашим экономическим блоком, потом уже будут делаться выводы", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240621/peskov-1954511504.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков