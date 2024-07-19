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При крушении Як-52 под Ереваном погибли офицер и курсант
При крушении Як-52 под Ереваном погибли офицер и курсант - РИА Новости, 19.07.2024
При крушении Як-52 под Ереваном погибли офицер и курсант
Одним из погибших при крушении в пятницу под Ереваном спортивно-тренировочного самолета Як-52 был офицер армянской армии, вторым - курсант, сообщает... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:38
2024-07-19T14:38
2024-07-19T14:38
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ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Одним из погибших при крушении в пятницу под Ереваном спортивно-тренировочного самолета Як-52 был офицер армянской армии, вторым - курсант, сообщает пресс-служба военного ведомства. "В результате крушения спортивно-тренировочного самолета погибли старший лейтенант Армен Исаханян и курсант Армен Хачатрян", - говорится в сообщении. Ранее Следственный комитет Армении заявил, что в связи с крушением в Егварде, в 19 километрах от Еревана, самолета и гибелью двух человек возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил полета, подготовки или эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Максимальное наказание по указанной статье предусматривает 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240715/armeniya-1959774581.html
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в мире, ереван, армения, як-52
В мире, Ереван, Армения, Як-52
При крушении Як-52 под Ереваном погибли офицер и курсант
Офицер и курсант погибли при крушении тренировочного Як-52 под Ереваном