Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможный ущерб для компаний из-за IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 19.07.2024 (обновлено: 14:17 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/ekspert-1960716929.html
Эксперт оценил возможный ущерб для компаний из-за IT-сбоя
Эксперт оценил возможный ущерб для компаний из-за IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Эксперт оценил возможный ущерб для компаний из-за IT-сбоя
Потери мировой банковской системы из-за сбоя Microsoft можно оценить в сотни миллионов долларов, на десятки миллионов пострадали авиакомпании, а менее серьезные РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:53
2024-07-19T14:17
экономика
технологии
руслан пермяков
microsoft corporation
томский университет систем управления и радиоэлектроники
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960715784_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_447d95a18d083c52ba314058b0e7ed49.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Потери мировой банковской системы из-за сбоя Microsoft можно оценить в сотни миллионов долларов, на десятки миллионов пострадали авиакомпании, а менее серьезные финансовые последствия на себе ощутят телекоммуникационные провайдеры и медиа-компании, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Банки столкнулись с проблемами доступа к своим системам, что могло повлиять на обработку транзакций, интернет-банкинг и другие финансовые операции. Думаю, это сотни миллионов по всему миру", - ответил эксперт на вопрос о том, какие финансовые потери понесут компании из разных секторов мировой экономики. "Многие авиакомпании столкнулись с отменой рейсов и задержками из-за этих проблем. Это может привести к значительным финансовым потерям из-за несостоявшихся перелетов и компенсаций пассажирам. По миру это, наверное, десятки миллионов долларов", - добавил Пермяков. Телекоммуникационные провайдеры и медиа-компании также пострадали, добавляет эксперт. Некоторые телеканалы не смогли выйти в эфир, а интернет-провайдеры столкнулись с проблемами доступа к своим системам. "Здесь потери могут быть незначительные", - в то же время полагает он. Оценить точные потери мировой экономики, по словам Пермякова, сложно, но они могут быть значительными - это не только прямые финансовые потери, но и репутационные и долгосрочные последствия для компаний и отраслей.
https://ria.ru/20240719/gosduma-1960713961.html
https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960715784_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4cd8e4e8355b9f8cfad1cdb43262c3da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, руслан пермяков, microsoft corporation, томский университет систем управления и радиоэлектроники, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Экономика, Технологии, Руслан Пермяков, Microsoft Corporation, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Эксперт оценил возможный ущерб для компаний из-за IT-сбоя

Эксперт: сбой Microsoft финансово больнее заденет мировые банки, чем авиаотрасль

© AP Photo / Paul WhiteПассажиры стоят у экрана с информацией о рейсах в международном аэропорту Барахас в Мадриде, Испания
Пассажиры стоят у экрана с информацией о рейсах в международном аэропорту Барахас в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Paul White
Пассажиры стоят у экрана с информацией о рейсах в международном аэропорту Барахас в Мадриде, Испания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Потери мировой банковской системы из-за сбоя Microsoft можно оценить в сотни миллионов долларов, на десятки миллионов пострадали авиакомпании, а менее серьезные финансовые последствия на себе ощутят телекоммуникационные провайдеры и медиа-компании, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Госдуме рассказали, почему глобальный IT-сбой не затронул Россию
Вчера, 13:44
"Банки столкнулись с проблемами доступа к своим системам, что могло повлиять на обработку транзакций, интернет-банкинг и другие финансовые операции. Думаю, это сотни миллионов по всему миру", - ответил эксперт на вопрос о том, какие финансовые потери понесут компании из разных секторов мировой экономики.
"Многие авиакомпании столкнулись с отменой рейсов и задержками из-за этих проблем. Это может привести к значительным финансовым потерям из-за несостоявшихся перелетов и компенсаций пассажирам. По миру это, наверное, десятки миллионов долларов", - добавил Пермяков.
Телекоммуникационные провайдеры и медиа-компании также пострадали, добавляет эксперт. Некоторые телеканалы не смогли выйти в эфир, а интернет-провайдеры столкнулись с проблемами доступа к своим системам. "Здесь потери могут быть незначительные", - в то же время полагает он.
Оценить точные потери мировой экономики, по словам Пермякова, сложно, но они могут быть значительными - это не только прямые финансовые потери, но и репутационные и долгосрочные последствия для компаний и отраслей.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Эксперты оценили последствия глобального сбоя Microsoft для России
Вчера, 11:46
 
ЭкономикаТехнологииРуслан ПермяковMicrosoft CorporationТомский университет систем управления и радиоэлектроникиГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала