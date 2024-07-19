https://ria.ru/20240719/ekspert-1960716929.html

Эксперт оценил возможный ущерб для компаний из-за IT-сбоя

Эксперт оценил возможный ущерб для компаний из-за IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

Эксперт оценил возможный ущерб для компаний из-за IT-сбоя

Потери мировой банковской системы из-за сбоя Microsoft можно оценить в сотни миллионов долларов, на десятки миллионов пострадали авиакомпании, а менее серьезные РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:53

2024-07-19T13:53

2024-07-19T14:17

экономика

технологии

руслан пермяков

microsoft corporation

томский университет систем управления и радиоэлектроники

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Потери мировой банковской системы из-за сбоя Microsoft можно оценить в сотни миллионов долларов, на десятки миллионов пострадали авиакомпании, а менее серьезные финансовые последствия на себе ощутят телекоммуникационные провайдеры и медиа-компании, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Банки столкнулись с проблемами доступа к своим системам, что могло повлиять на обработку транзакций, интернет-банкинг и другие финансовые операции. Думаю, это сотни миллионов по всему миру", - ответил эксперт на вопрос о том, какие финансовые потери понесут компании из разных секторов мировой экономики. "Многие авиакомпании столкнулись с отменой рейсов и задержками из-за этих проблем. Это может привести к значительным финансовым потерям из-за несостоявшихся перелетов и компенсаций пассажирам. По миру это, наверное, десятки миллионов долларов", - добавил Пермяков. Телекоммуникационные провайдеры и медиа-компании также пострадали, добавляет эксперт. Некоторые телеканалы не смогли выйти в эфир, а интернет-провайдеры столкнулись с проблемами доступа к своим системам. "Здесь потери могут быть незначительные", - в то же время полагает он. Оценить точные потери мировой экономики, по словам Пермякова, сложно, но они могут быть значительными - это не только прямые финансовые потери, но и репутационные и долгосрочные последствия для компаний и отраслей.

https://ria.ru/20240719/gosduma-1960713961.html

https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html

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экономика, технологии, руслан пермяков, microsoft corporation, томский университет систем управления и радиоэлектроники, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний