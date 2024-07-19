https://ria.ru/20240719/ekspert-1960669089.html

Эксперт оценила шансы Харрис стать кандидатом в президенты США

Эксперт оценила шансы Харрис стать кандидатом в президенты США - РИА Новости, 19.07.2024

Эксперт оценила шансы Харрис стать кандидатом в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис в случае выхода действующего президента Джо Байдена из предвыборной кампании имеет шансы стать новым кандидатом от демократов,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:51

2024-07-19T11:51

2024-07-19T13:03

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в случае выхода действующего президента Джо Байдена из предвыборной кампании имеет шансы стать новым кандидатом от демократов, несмотря на свою непопулярность, но победить кандидата от республиканцев Дональда Трампа ей было бы непросто, предположила в разговоре с РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. Ранее газета New York Times, сославшись на близких к Байдену людей, сообщила, что президент якобы начал принимать мысль о недостижимости победы на выборах и возможности выхода из гонки. Байден также поручил провести опрос общественного мнения о перспективах Харрис в качестве кандидата, утверждает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации. По информации обозревателя канала Newsmax Марка Гальперина, Байден выдвигать кандидатуру Харрис в качестве преемника не будет. "Очевидно, что здесь какая-то фигура должна быть, которая не только популярна, но еще и устроит демократическую партию. Будет ли это Камала Харрис? На 100% я утверждать не могу. Думаю, что сейчас ведется достаточно серьезная работа, демократы пытаются определиться, как технически провести этот процесс, кого выбрать. По крайней мере сейчас представляется, что шансы у Камалы Харрис достаточно высоки. Единственное, что может ей помешать, - это все-таки невысокая популярность и невысокие шансы против Трампа", - сказала Богуславская. По оценке собеседницы агентства, вице-президент все время находилась в тени президента, и момент для должной подачи самостоятельной кандидатуры Харрис демократы упустили. До настоящего момента избирательный штаб работал на одного кандидата - Байдена, отметила эксперт, и продвижение личности Камалы Харрис среди избирателей потребовало бы огромных усилий. "Трамп, безусловно, - это бренд, он популярен. Тем более он укрепился после покушения. И создается впечатление, что ни судебными исками, ни силовыми акциями его уже не свернуть с этого курса", - сказала Богуславская. Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240711/bayden-1958964595.html

https://ria.ru/20240707/grem-1958104860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, санкт-петербургский государственный университет, выборы президента сша — 2024