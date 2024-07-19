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ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 19.07.2024
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06:20 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/ege-1960616838.html
ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам, заявили в Рособрнадзоре
ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 19.07.2024
ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам, заявили в Рособрнадзоре
Единый государственный экзамен в 2025 году пройдет по старым порядкам, даже если будет предложена альтернатива, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T06:20
2024-07-19T06:20
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2025 году пройдет по старым порядкам, даже если будет предложена альтернатива, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ депутаты запланировали на октябрь. "Пусть школьники не переживают, вопрос (о проведении ЕГЭ-2025) закрыт", - сказал Музаев, добавив, что все инициативы и изменения, касающиеся экзаменации, принимаются минимум за два года до самого тестирования. "Даже если что-то предложат, надо понимать, что мы подставляем большое количество учителей, родителей, выпускников, которые жили в одной парадигме, учились, готовились, а тут кто-то решил неожиданно все поменять. Все глобальные изменения, которые могут ущемить права выпускников, мы принимаем не сразу и объявляем о них за два года", - уточнил глава Рособрнадзора. По его словам, сейчас невозможно придумать и внедрить в ЕГЭ серьезные изменения. "Я не верю в то, что сейчас можно придумать что-то кардинально новое. Когда мы ведем диалог с Госдумой, мы говорим, что подход должен быть не такой, как в 2017 году – давайте все разрушим до основания, а потом будем новый мир строить – а говорим о том, что необходимо работать над тем, что мы уже создали", - заявил Музаев, отметив, что невозможно придумать процедуру ЕГЭ, от которой выпускники будут счастливы. "Такого не будет и не было никогда. Это экзамен, где надо мобилизовать себя и показать свои знания. Неважно, как он будет проходить", - заключил глава ведомства.
https://ria.ru/20240703/ege-1956850769.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, россия
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество, Россия
ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам, заявили в Рособрнадзоре

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сдача единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2025 году пройдет по старым порядкам, даже если будет предложена альтернатива, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ депутаты запланировали на октябрь.
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"Пусть школьники не переживают, вопрос (о проведении ЕГЭ-2025) закрыт", - сказал Музаев, добавив, что все инициативы и изменения, касающиеся экзаменации, принимаются минимум за два года до самого тестирования.
"Даже если что-то предложат, надо понимать, что мы подставляем большое количество учителей, родителей, выпускников, которые жили в одной парадигме, учились, готовились, а тут кто-то решил неожиданно все поменять. Все глобальные изменения, которые могут ущемить права выпускников, мы принимаем не сразу и объявляем о них за два года", - уточнил глава Рособрнадзора.
По его словам, сейчас невозможно придумать и внедрить в ЕГЭ серьезные изменения. "Я не верю в то, что сейчас можно придумать что-то кардинально новое. Когда мы ведем диалог с Госдумой, мы говорим, что подход должен быть не такой, как в 2017 году – давайте все разрушим до основания, а потом будем новый мир строить – а говорим о том, что необходимо работать над тем, что мы уже создали", - заявил Музаев, отметив, что невозможно придумать процедуру ЕГЭ, от которой выпускники будут счастливы.
"Такого не будет и не было никогда. Это экзамен, где надо мобилизовать себя и показать свои знания. Неважно, как он будет проходить", - заключил глава ведомства.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоРоссия
 
 
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