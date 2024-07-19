https://ria.ru/20240719/ege-1960616838.html

ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам, заявили в Рособрнадзоре

ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 19.07.2024

ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам, заявили в Рособрнадзоре

Единый государственный экзамен в 2025 году пройдет по старым порядкам, даже если будет предложена альтернатива, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T06:20

2024-07-19T06:20

2024-07-19T06:20

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958240483_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_19451f438f7178570734fcc8f00c9f5a.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2025 году пройдет по старым порядкам, даже если будет предложена альтернатива, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ депутаты запланировали на октябрь. "Пусть школьники не переживают, вопрос (о проведении ЕГЭ-2025) закрыт", - сказал Музаев, добавив, что все инициативы и изменения, касающиеся экзаменации, принимаются минимум за два года до самого тестирования. "Даже если что-то предложат, надо понимать, что мы подставляем большое количество учителей, родителей, выпускников, которые жили в одной парадигме, учились, готовились, а тут кто-то решил неожиданно все поменять. Все глобальные изменения, которые могут ущемить права выпускников, мы принимаем не сразу и объявляем о них за два года", - уточнил глава Рособрнадзора. По его словам, сейчас невозможно придумать и внедрить в ЕГЭ серьезные изменения. "Я не верю в то, что сейчас можно придумать что-то кардинально новое. Когда мы ведем диалог с Госдумой, мы говорим, что подход должен быть не такой, как в 2017 году – давайте все разрушим до основания, а потом будем новый мир строить – а говорим о том, что необходимо работать над тем, что мы уже создали", - заявил Музаев, отметив, что невозможно придумать процедуру ЕГЭ, от которой выпускники будут счастливы. "Такого не будет и не было никогда. Это экзамен, где надо мобилизовать себя и показать свои знания. Неважно, как он будет проходить", - заключил глава ведомства.

https://ria.ru/20240703/ege-1956850769.html

https://ria.ru/20240717/ege-1960177348.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, россия