https://ria.ru/20240719/dtp-1960831844.html

Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11

Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11 - РИА Новости, 19.07.2024

Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11

Количество пострадавших в результате аварии с троллейбусом в Саратове увеличилось до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по городу... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T20:18

2024-07-19T20:18

2024-07-19T21:09

происшествия

саратов

россия

саратовская область

завод имени лихачева (зил)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960826672_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ed330d965bf2ce336e5a1f60cd3e099f.jpg

САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Количество пострадавших в результате аварии с троллейбусом в Саратове увеличилось до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по городу Саратову.Ранее власти Саратовской области сообщали о девяти пострадавших в ДТП с троллейбусом."По предварительным данным в 19.48 (18.48 мск) напротив дома 19г по улице 50 лет Октября произошло столкновение автомобиля Lada Granta (водитель - мужчина 1977 года рождения), троллейбуса (водитель - мужчина 1989 года рождения) и грузового автомобиля ЗИЛ. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ЗИЛ доставлены в медицинское учреждение, водитель и восемь пассажиров троллейбуса госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту ДТП. "На место аварии для координации деятельности служб выехал прокурор города Саратова Александр Хрусталев. По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на личном контроле прокурора области", - отметила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240719/zhenschina-1960705437.html

саратов

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, россия, саратовская область, завод имени лихачева (зил)