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Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11 - РИА Новости, 19.07.2024
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20:18 19.07.2024 (обновлено: 21:09 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/dtp-1960831844.html
Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11
Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11 - РИА Новости, 19.07.2024
Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11
Количество пострадавших в результате аварии с троллейбусом в Саратове увеличилось до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по городу... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:18
2024-07-19T21:09
происшествия
саратов
россия
саратовская область
завод имени лихачева (зил)
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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Количество пострадавших в результате аварии с троллейбусом в Саратове увеличилось до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по городу Саратову.Ранее власти Саратовской области сообщали о девяти пострадавших в ДТП с троллейбусом."По предварительным данным в 19.48 (18.48 мск) напротив дома 19г по улице 50 лет Октября произошло столкновение автомобиля Lada Granta (водитель - мужчина 1977 года рождения), троллейбуса (водитель - мужчина 1989 года рождения) и грузового автомобиля ЗИЛ. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ЗИЛ доставлены в медицинское учреждение, водитель и восемь пассажиров троллейбуса госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту ДТП. "На место аварии для координации деятельности служб выехал прокурор города Саратова Александр Хрусталев. По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на личном контроле прокурора области", - отметила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
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происшествия, саратов, россия, саратовская область, завод имени лихачева (зил)
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область, Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11

МВД: число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11

© Пул Z 64/TelegramМесто ДТП с участием троллейбуса в Саратове
Место ДТП с участием троллейбуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Пул Z 64/Telegram
Место ДТП с участием троллейбуса в Саратове
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Количество пострадавших в результате аварии с троллейбусом в Саратове увеличилось до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по городу Саратову.
Ранее власти Саратовской области сообщали о девяти пострадавших в ДТП с троллейбусом.
© Пул Z 64/TelegramМесто ДТП с участием троллейбуса в Саратове
Место ДТП с участием троллейбуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Пул Z 64/Telegram
Место ДТП с участием троллейбуса в Саратове
"По предварительным данным в 19.48 (18.48 мск) напротив дома 19г по улице 50 лет Октября произошло столкновение автомобиля Lada Granta (водитель - мужчина 1977 года рождения), троллейбуса (водитель - мужчина 1989 года рождения) и грузового автомобиля ЗИЛ. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ЗИЛ доставлены в медицинское учреждение, водитель и восемь пассажиров троллейбуса госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту ДТП. "На место аварии для координации деятельности служб выехал прокурор города Саратова Александр Хрусталев. По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на личном контроле прокурора области", - отметила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
Место столкновения троллейбуса с легковым автомобилем в Чебоксарах. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Чебоксарах три женщины пострадали в ДТП с троллейбусом
Вчера, 13:21
 
ПроисшествияСаратовРоссияСаратовская областьЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)
 
 
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