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Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11
Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11 - РИА Новости, 19.07.2024
Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11
Количество пострадавших в результате аварии с троллейбусом в Саратове увеличилось до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по городу... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:18
2024-07-19T20:18
2024-07-19T21:09
происшествия
саратов
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саратовская область
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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Количество пострадавших в результате аварии с троллейбусом в Саратове увеличилось до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по городу Саратову.Ранее власти Саратовской области сообщали о девяти пострадавших в ДТП с троллейбусом."По предварительным данным в 19.48 (18.48 мск) напротив дома 19г по улице 50 лет Октября произошло столкновение автомобиля Lada Granta (водитель - мужчина 1977 года рождения), троллейбуса (водитель - мужчина 1989 года рождения) и грузового автомобиля ЗИЛ. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ЗИЛ доставлены в медицинское учреждение, водитель и восемь пассажиров троллейбуса госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту ДТП. "На место аварии для координации деятельности служб выехал прокурор города Саратова Александр Хрусталев. По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на личном контроле прокурора области", - отметила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
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Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область, Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11
МВД: число пострадавших в аварии с троллейбусом в Саратове выросло до 11