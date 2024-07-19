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Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области - РИА Новости, 19.07.2024

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области, восемь человек пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:42

2024-07-19T12:42

2024-07-19T12:48

происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области, восемь человек пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. Авария произошла в пятницу утром на 3-м километре автодороги "М-4 Дон - Каменоломни". "В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada и его пассажир, водитель автомобиля "Газ 2217" и его пять пассажиров, доставлены в медицинское учреждение", - сказал представитель ведомства. По его словам, водитель автомобиля "Газ 2217" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta. После этого "Газ 2217" отбросило на припаркованный грузовик Scania, а затем на движущийся во встречном направлении автомобиль "Урал".

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ростовская область

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происшествия, ростовская область, россия