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Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области - РИА Новости, 19.07.2024
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12:42 19.07.2024 (обновлено: 12:48 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/dtp-1960688756.html
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области - РИА Новости, 19.07.2024
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области, восемь человек пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:42
2024-07-19T12:48
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области, восемь человек пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. Авария произошла в пятницу утром на 3-м километре автодороги "М-4 Дон - Каменоломни". "В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada и его пассажир, водитель автомобиля "Газ 2217" и его пять пассажиров, доставлены в медицинское учреждение", - сказал представитель ведомства. По его словам, водитель автомобиля "Газ 2217" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta. После этого "Газ 2217" отбросило на припаркованный грузовик Scania, а затем на движущийся во встречном направлении автомобиль "Урал".
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области

Четыре автомобиля столкнулись в Ростовской области, восемь человек пострадали

© СоцсетиДТП на 3-м километре автодороги "М-4 Дон - Каменоломни" в Ростовской области
ДТП на 3-м километре автодороги М-4 Дон - Каменоломни в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Соцсети
ДТП на 3-м километре автодороги "М-4 Дон - Каменоломни" в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области, восемь человек пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
Авария произошла в пятницу утром на 3-м километре автодороги "М-4 Дон - Каменоломни".
«
"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada и его пассажир, водитель автомобиля "Газ 2217" и его пять пассажиров, доставлены в медицинское учреждение", - сказал представитель ведомства.
По его словам, водитель автомобиля "Газ 2217" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta. После этого "Газ 2217" отбросило на припаркованный грузовик Scania, а затем на движущийся во встречном направлении автомобиль "Урал".
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