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В Москве в пятницу выпадет четверть месячной нормы осадков
В Москве в пятницу выпадет четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.07.2024
В Москве в пятницу выпадет четверть месячной нормы осадков
Четверть месячной нормы осадков выпадет в московском регионе в пятницу, в отдельных районах ожидается до 15-20 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:19
2024-07-19T08:19
2024-07-19T08:19
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Четверть месячной нормы осадков выпадет в московском регионе в пятницу, в отдельных районах ожидается до 15-20 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По нашим расчетам, сегодня выпадет 5-10 миллиметров осадков, в отдельных районах выпадет до 15-20 миллиметров осадков. Для сравнения, 20 миллиметров - это четвёртая часть от месячной нормы июля", - рассказал синоптик.
https://ria.ru/20240627/pogoda-1955757194.html
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общество
В Москве в пятницу выпадет четверть месячной нормы осадков
Четверть месячной нормы осадков выпадет в московском регионе в пятницу