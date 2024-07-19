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В Москве в пятницу выпадет четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.07.2024
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08:19 19.07.2024
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В Москве в пятницу выпадет четверть месячной нормы осадков
В Москве в пятницу выпадет четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.07.2024
В Москве в пятницу выпадет четверть месячной нормы осадков
Четверть месячной нормы осадков выпадет в московском регионе в пятницу, в отдельных районах ожидается до 15-20 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:19
2024-07-19T08:19
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Четверть месячной нормы осадков выпадет в московском регионе в пятницу, в отдельных районах ожидается до 15-20 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По нашим расчетам, сегодня выпадет 5-10 миллиметров осадков, в отдельных районах выпадет до 15-20 миллиметров осадков. Для сравнения, 20 миллиметров - это четвёртая часть от месячной нормы июля", - рассказал синоптик.
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Общество
В Москве в пятницу выпадет четверть месячной нормы осадков

Четверть месячной нормы осадков выпадет в московском регионе в пятницу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Четверть месячной нормы осадков выпадет в московском регионе в пятницу, в отдельных районах ожидается до 15-20 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"По нашим расчетам, сегодня выпадет 5-10 миллиметров осадков, в отдельных районах выпадет до 15-20 миллиметров осадков. Для сравнения, 20 миллиметров - это четвёртая часть от месячной нормы июля", - рассказал синоптик.
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