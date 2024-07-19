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В Москве за ночь выпало свыше 30 процентов месячной нормы осадков
В Москве за ночь выпало свыше 30 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.07.2024
В Москве за ночь выпало свыше 30 процентов месячной нормы осадков
Более 30% от месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за прошедшую ночь, больше всего осадков зафиксировали на северо-западе столицы, в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:15
2024-07-19T08:15
2024-07-19T08:37
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 30% от месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за прошедшую ночь, больше всего осадков зафиксировали на северо-западе столицы, в Зеленограде и Новой Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Свыше 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в СЗАО, ЗелАО, ТиНАО", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в пятницу в течение дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, ветер с порывами до 15 метров в секунду, гроза."Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в тексте.
https://ria.ru/20240719/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, москва, зеленоград, новая москва
Общество, Москва, Зеленоград, Новая Москва
В Москве за ночь выпало свыше 30 процентов месячной нормы осадков
Власти: в СЗАО, ЗелАо и ТиНАО выпало свыше 30 процентов месячной нормы осадков