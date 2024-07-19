https://ria.ru/20240719/dobrovolets-1960731950.html
Доброволец из Приднестровья получил вид на жительство в России
Доброволец из Приднестровья получил вид на жительство в России - РИА Новости, 19.07.2024
Доброволец из Приднестровья получил вид на жительство в России
Доброволец из Приднестровья Василий Стажила получил вид на жительство в России, что спасает его от тюремного срока в Молдавии по статье "наемничество", сообщил... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:40
2024-07-19T14:40
2024-07-19T14:50
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Доброволец из Приднестровья Василий Стажила получил вид на жительство в России, что спасает его от тюремного срока в Молдавии по статье "наемничество", сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. "Добровольцу из Приднестровья дали ВНЖ - теперь его не депортируют в Молдавию, где ему грозит тюремный срок по статье "наемничество", - написал депутат в своем Telegram-канале. Хинштейн добавил, что добровольцу четыре раза отказывали в предоставлении гражданства России, хотя он принимал активное участие "в боях под Угледаром, Урожайным и в целом отличился не в одном сражении на Донецком направлении". Хинштейн уверен, что вопрос о предоставлении российского гражданства Стажиле решится в скором времени. Ранее президент России Владимир Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии Александру Йокичу, сражающемуся за РФ на СВО, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
https://ria.ru/20240717/moldavija-1960198468.html
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россия, молдавия, сербия, александр хинштейн, владимир путин, госдума рф
Россия, Молдавия, Сербия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Госдума РФ
Доброволец из Приднестровья получил вид на жительство в России
Хинштейн: доброволец из ПМР получил ВНЖ в России