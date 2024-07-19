https://ria.ru/20240719/dobrovolets-1960731950.html

Доброволец из Приднестровья получил вид на жительство в России

Доброволец из Приднестровья получил вид на жительство в России - РИА Новости, 19.07.2024

Доброволец из Приднестровья получил вид на жительство в России

Доброволец из Приднестровья Василий Стажила получил вид на жительство в России, что спасает его от тюремного срока в Молдавии по статье "наемничество", сообщил... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:40

2024-07-19T14:40

2024-07-19T14:50

россия

молдавия

сербия

александр хинштейн

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960734760_0:478:742:895_1920x0_80_0_0_e4b3609a87c988fbdb070b8a169585a0.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Доброволец из Приднестровья Василий Стажила получил вид на жительство в России, что спасает его от тюремного срока в Молдавии по статье "наемничество", сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. "Добровольцу из Приднестровья дали ВНЖ - теперь его не депортируют в Молдавию, где ему грозит тюремный срок по статье "наемничество", - написал депутат в своем Telegram-канале. Хинштейн добавил, что добровольцу четыре раза отказывали в предоставлении гражданства России, хотя он принимал активное участие "в боях под Угледаром, Урожайным и в целом отличился не в одном сражении на Донецком направлении". Хинштейн уверен, что вопрос о предоставлении российского гражданства Стажиле решится в скором времени. Ранее президент России Владимир Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии Александру Йокичу, сражающемуся за РФ на СВО, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240717/moldavija-1960198468.html

россия

молдавия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, молдавия, сербия, александр хинштейн, владимир путин, госдума рф