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Бывший гражданин Ирака пошел добровольцем на СВО - РИА Новости, 19.07.2024
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05:10 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/dobrovolets-1960612653.html
Бывший гражданин Ирака пошел добровольцем на СВО
Бывший гражданин Ирака пошел добровольцем на СВО - РИА Новости, 19.07.2024
Бывший гражданин Ирака пошел добровольцем на СВО
Бывший гражданин Ирака с позывным "Снег" пошел добровольцем на СВО, до службы в группировке войск "Центр" он окончил ВУЗ в России и получил гражданство,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:10
2024-07-19T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ирак
пермь
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 19 июл – РИА Новости. Бывший гражданин Ирака с позывным "Снег" пошел добровольцем на СВО, до службы в группировке войск "Центр" он окончил ВУЗ в России и получил гражданство, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащий с позывным "Снег" проходит службу в мотострелковом соединении группировки войск "Центр" на должности радиотелефониста в подразделении связи. "Снег" приехал в Россию в 2018 году для обучения в ВУЗе на специалиста по горному делу в городе Перми. После окончания учебы и получения российского гражданства в 2023 году пошёл добровольцем на СВО, подписав контракт с Минобороны России", - сообщили в оборонном ведомстве. На данный момент военнослужащий находится в зоне проведения СВО и выполняет боевые задачи на авдеевском направлении. "Я был гражданином Ирака, теперь уже русский! В России намного лучше, нашел девушку себе здесь, хочу завести семью. Но я сам видел такую войну. У нас в Ираке была война, и я просто не могу терпеть и смотреть, как гибнут дети и мирные люди", - рассказал доброволец. Он добавил, что не впервые живет в условиях, близких к боевым. "У себя там в горах тоже в подвале жил, в блиндаже. Американцы зашли в 2003 году, и война началась. Украли всё, ничего нам не оставили… Родители меня поддерживают, они не против. Россия нам помогала и ничего плохого не делала. Я связист, и моя работа здесь – строить связь. Меня русский климат вообще не пугает, могу даже жить в минус 70, я же теперь "русский медведь", - рассказал "Снег". Командир роты связи с позывным "Маяк" характеризует подчиненного исключительно с положительной стороны и отметил его компетентность в радиотелефонии. "Военнослужащий показал себя и показывает себя с положительной стороны, прям замечательно. Впитывает как губка все знания. На данный момент уже разбирается почти во всех переносных средствах связи. Умеет настраивать, стремится дальше, повышает свои навыки. Общий язык нашли сразу. На данный момент является радиотелефонистом. Он очень много был непосредственно на боевых задачах. То есть, боевой опыт у него уже на данный момент имеется очень неплохой", - рассказал о своем подчиненном командир роты связи с позывным "Маяк".
https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html
https://ria.ru/20240718/vsu-1960596011.html
https://ria.ru/20240506/dobrovolets-1944222970.html
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безопасность, россия, ирак, пермь, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ирак, Пермь, Вооруженные силы РФ
Бывший гражданин Ирака пошел добровольцем на СВО

Минобороны: бывший гражданин Ирака с позывным "Снег" пошел добровольцем на СВО

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкДобровольцы
Добровольцы - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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ЛУГАНСК, 19 июл – РИА Новости. Бывший гражданин Ирака с позывным "Снег" пошел добровольцем на СВО, до службы в группировке войск "Центр" он окончил ВУЗ в России и получил гражданство, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащий с позывным "Снег" проходит службу в мотострелковом соединении группировки войск "Центр" на должности радиотелефониста в подразделении связи. "Снег" приехал в Россию в 2018 году для обучения в ВУЗе на специалиста по горному делу в городе Перми. После окончания учебы и получения российского гражданства в 2023 году пошёл добровольцем на СВО, подписав контракт с Минобороны России", - сообщили в оборонном ведомстве.
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На данный момент военнослужащий находится в зоне проведения СВО и выполняет боевые задачи на авдеевском направлении.
"Я был гражданином Ирака, теперь уже русский! В России намного лучше, нашел девушку себе здесь, хочу завести семью. Но я сам видел такую войну. У нас в Ираке была война, и я просто не могу терпеть и смотреть, как гибнут дети и мирные люди", - рассказал доброволец.
Он добавил, что не впервые живет в условиях, близких к боевым.
"У себя там в горах тоже в подвале жил, в блиндаже. Американцы зашли в 2003 году, и война началась. Украли всё, ничего нам не оставили… Родители меня поддерживают, они не против. Россия нам помогала и ничего плохого не делала. Я связист, и моя работа здесь – строить связь. Меня русский климат вообще не пугает, могу даже жить в минус 70, я же теперь "русский медведь", - рассказал "Снег".
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Командир роты связи с позывным "Маяк" характеризует подчиненного исключительно с положительной стороны и отметил его компетентность в радиотелефонии.
"Военнослужащий показал себя и показывает себя с положительной стороны, прям замечательно. Впитывает как губка все знания. На данный момент уже разбирается почти во всех переносных средствах связи. Умеет настраивать, стремится дальше, повышает свои навыки. Общий язык нашли сразу. На данный момент является радиотелефонистом. Он очень много был непосредственно на боевых задачах. То есть, боевой опыт у него уже на данный момент имеется очень неплохой", - рассказал о своем подчиненном командир роты связи с позывным "Маяк".
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