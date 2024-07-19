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В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена
В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена - РИА Новости, 19.07.2024
В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена
Диалога у Кремля с администрацией президента США Джо Байдена сегодня практически нет, происходят ситуативные коммуникации, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:10
2024-07-19T13:10
2024-07-19T13:10
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Диалога у Кремля с администрацией президента США Джо Байдена сегодня практически нет, происходят ситуативные коммуникации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Его практически нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли диалог с администрацией Байдена. "Ситуативные коммуникации, которые вряд ли можно назвать диалогом", - ответил Песков на вопрос, в силе ли коммуникации с администрацией главы США по некоторым каналам, о которых говорилось ранее. При этом Песков не уточнил, по каким каналам остались коммуникации. "По соответствующим", - добавил он.
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сша, россия, дмитрий песков, джо байден, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Джо Байден, В мире
В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена
Песков: диалога у Кремля с администрацией Байдена сегодня практически нет
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Диалога у Кремля с администрацией президента США Джо Байдена сегодня практически нет, происходят ситуативные коммуникации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Его практически нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли диалог с администрацией Байдена.
"Ситуативные коммуникации, которые вряд ли можно назвать диалогом", - ответил Песков на вопрос, в силе ли коммуникации с администрацией главы США по некоторым каналам, о которых говорилось ранее.
При этом Песков не уточнил, по каким каналам остались коммуникации.
"По соответствующим", - добавил он.