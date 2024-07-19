https://ria.ru/20240719/dialog-1960699456.html

В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена

В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена - РИА Новости, 19.07.2024

В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена

Диалога у Кремля с администрацией президента США Джо Байдена сегодня практически нет, происходят ситуативные коммуникации, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:10

2024-07-19T13:10

2024-07-19T13:10

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дмитрий песков

джо байден

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Диалога у Кремля с администрацией президента США Джо Байдена сегодня практически нет, происходят ситуативные коммуникации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Его практически нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли диалог с администрацией Байдена. "Ситуативные коммуникации, которые вряд ли можно назвать диалогом", - ответил Песков на вопрос, в силе ли коммуникации с администрацией главы США по некоторым каналам, о которых говорилось ранее. При этом Песков не уточнил, по каким каналам остались коммуникации. "По соответствующим", - добавил он.

https://ria.ru/20240716/bayden-1960081957.html

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сша, россия, дмитрий песков, джо байден, в мире