https://ria.ru/20240719/deputat-1960626890.html

В суде рассказали, в чем подозревают экс-депутата Абельцева

В суде рассказали, в чем подозревают экс-депутата Абельцева - РИА Новости, 19.07.2024

В суде рассказали, в чем подозревают экс-депутата Абельцева

Следствие считает, что бывший член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве, обещал за... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:00

2024-07-19T09:00

2024-07-19T10:48

госдума рф

сергей абельцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960647969_0:0:804:453_1920x0_80_0_0_e38d2f58ef15e8d7edd347b8259b4d2e.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следствие считает, что бывший член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве, обещал за вознаграждение должность помощника депутата, рассказали РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."По версии следствия, Абельцев, реализуя преступный умысел, сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы, в связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата", — сказал собеседник агентства.Накануне вечером Замоскворецкий суд отправил Абельцева в СИЗО до 17 сентября. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По словам источника РИА Новости, речь идет о сумме в десять миллионов рублей.Бывшему депутату грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, сергей абельцев