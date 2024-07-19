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В суде рассказали, в чем подозревают экс-депутата Абельцева - РИА Новости, 19.07.2024
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09:00 19.07.2024 (обновлено: 10:48 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/deputat-1960626890.html
В суде рассказали, в чем подозревают экс-депутата Абельцева
В суде рассказали, в чем подозревают экс-депутата Абельцева - РИА Новости, 19.07.2024
В суде рассказали, в чем подозревают экс-депутата Абельцева
Следствие считает, что бывший член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве, обещал за... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:00
2024-07-19T10:48
госдума рф
сергей абельцев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следствие считает, что бывший член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве, обещал за вознаграждение должность помощника депутата, рассказали РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.&quot;По версии следствия, Абельцев, реализуя преступный умысел, сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы, в связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата&quot;, — сказал собеседник агентства.Накануне вечером Замоскворецкий суд отправил Абельцева в СИЗО до 17 сентября. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По словам источника РИА Новости, речь идет о сумме в десять миллионов рублей.Бывшему депутату грозит до десяти лет лишения свободы.
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госдума рф, сергей абельцев
Госдума РФ, Сергей Абельцев
В суде рассказали, в чем подозревают экс-депутата Абельцева

СК: Абельцев обещал за вознаграждение должность помощника депутата Госдумы

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЧлен высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве
Член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следствие считает, что бывший член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве, обещал за вознаграждение должность помощника депутата, рассказали РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
«

"По версии следствия, Абельцев, реализуя преступный умысел, сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы, в связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата", — сказал собеседник агентства.

Накануне вечером Замоскворецкий суд отправил Абельцева в СИЗО до 17 сентября. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По словам источника РИА Новости, речь идет о сумме в десять миллионов рублей.
Бывшему депутату грозит до десяти лет лишения свободы.
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