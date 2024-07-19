https://ria.ru/20240719/delo-1960795509.html

Суд в Москве призвали арестовать фигурантку дела директора института РУДН

Суд в Москве призвали арестовать фигурантку дела директора института РУДН - РИА Новости, 19.07.2024

Суд в Москве призвали арестовать фигурантку дела директора института РУДН

Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать Эмму Бритвину - фигурантку дела директора Института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН)... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:21

2024-07-19T17:21

2024-07-19T17:21

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать Эмму Бритвину - фигурантку дела директора Института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов (РУДН) Ярослава Станишевского, сообщили РИА Новости в инстанции. "Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой Бритвиной Эммы Юрьевны", - сказала собеседница агентства. Бритвиной, как и Станишевскому, вменяют мошенничество в особо крупном размере. Иных подробностей в суде не привели. Бритвина, согласно открытым источникам, является гендиректором ООО "Симатекс Русобразования". Учредитель этой фирмы, предположительно, возглавляет компанию Simatex, основанную в 1994 году с целью помочь иностранным студентам поступать в российские вузы. Ранее в пятницу Тверской райсуд отправил Станишевского под домашний арест до 9 августа. По версии следствия, Станишевский и иные лица похищали деньги, выделенные в виде субсидий под программы, сообщая организациям заведомо ложные сведения относительно критерия участия в ней, рассказали в суде. Станишевский - доктор химических наук, профессор, возглавляет ИБХТН с 2015 года, сообщается на сайте РУДН. Его область научных интересов - создание высокочувствительных тест-систем для диагностики обнаружения маркеров инфекционных и аутоиммунных заболеваний; получение биофармацевтических лекарств; получение наночастиц серебра, золота, селена, углеродных нанотрубок, других элементов и соединений для использования их в медицине и фармацевтике.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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происшествия, москва, рудн