https://ria.ru/20240719/delo-1960791989.html

В Балашихе завели дело после сообщений о пожилых людях в рабстве

В Балашихе завели дело после сообщений о пожилых людях в рабстве - РИА Новости, 19.07.2024

В Балашихе завели дело после сообщений о пожилых людях в рабстве

Уголовное дело о торговле людьми возбудили после сообщений о том, что в Балашихе пожилых людей заставляют попрошайничать, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:11

2024-07-19T17:11

2024-07-19T17:22

происшествия

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уголовное дело о торговле людьми возбудили после сообщений о том, что в Балашихе пожилых людей заставляют попрошайничать, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным соцсетей, в Балашихе действует "криминальная схема принуждения к попрошайничеству пожилых людей из социально незащищенных слоев общества". Отмечается, что, по словам потерпевших, они находились в рабстве и за использование их труда были заплачены деньги. "По данному факту ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми)", - говорится в сообщении. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, представление доклада поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html

https://ria.ru/20240222/rab-1929019203.html

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)