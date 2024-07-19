Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе завели дело после сообщений о пожилых людях в рабстве - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 19.07.2024 (обновлено: 17:22 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/delo-1960791989.html
В Балашихе завели дело после сообщений о пожилых людях в рабстве
В Балашихе завели дело после сообщений о пожилых людях в рабстве - РИА Новости, 19.07.2024
В Балашихе завели дело после сообщений о пожилых людях в рабстве
Уголовное дело о торговле людьми возбудили после сообщений о том, что в Балашихе пожилых людей заставляют попрошайничать, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:11
2024-07-19T17:22
происшествия
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уголовное дело о торговле людьми возбудили после сообщений о том, что в Балашихе пожилых людей заставляют попрошайничать, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным соцсетей, в Балашихе действует "криминальная схема принуждения к попрошайничеству пожилых людей из социально незащищенных слоев общества". Отмечается, что, по словам потерпевших, они находились в рабстве и за использование их труда были заплачены деньги. "По данному факту ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми)", - говорится в сообщении. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, представление доклада поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html
https://ria.ru/20240222/rab-1929019203.html
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Балашихе завели дело после сообщений о пожилых людях в рабстве

СК: в Балашихе завели дело после сообщений, что пожилых понуждают попрошайничать

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уголовное дело о торговле людьми возбудили после сообщений о том, что в Балашихе пожилых людей заставляют попрошайничать, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным соцсетей, в Балашихе действует "криминальная схема принуждения к попрошайничеству пожилых людей из социально незащищенных слоев общества". Отмечается, что, по словам потерпевших, они находились в рабстве и за использование их труда были заплачены деньги.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Жительница Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов
8 мая, 15:58
"По данному факту ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми)", - говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, представление доклада поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
На Урале проверят ферму, где якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии
22 февраля, 16:33
 
ПроисшествияРоссияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала