https://ria.ru/20240719/dagestan-1960833153.html

В Дагестане восстановили электроснабжение

В Дагестане восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.07.2024

В Дагестане восстановили электроснабжение

Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное ранее в пятницу из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, восстановлено, сообщает минэнерго... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T20:31

2024-07-19T20:31

2024-07-19T20:58

республика дагестан

происшествия

россия

общество

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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное ранее в пятницу из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, восстановлено, сообщает минэнерго республики в Telegram-канале.В пятницу временные ограничения подачи электроэнергии были введены на территории Дагестана на фоне сверхнормативной нагрузки на электрические сети и дефицита мощности на генерирующих объектах юга."В 19.27 мск все потребители, отключенные в рамках введенных временных ограничений электроснабжения, запитаны… Напомним, по команде регионально диспетчерского управления был обесточен целый ряд населенных пунктов Дагестана", – говорится в сообщении.

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республика дагестан, происшествия, россия, общество