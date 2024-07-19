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В Дагестане восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.07.2024
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20:31 19.07.2024 (обновлено: 20:58 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/dagestan-1960833153.html
В Дагестане восстановили электроснабжение
В Дагестане восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.07.2024
В Дагестане восстановили электроснабжение
Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное ранее в пятницу из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, восстановлено, сообщает минэнерго... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:31
2024-07-19T20:58
республика дагестан
происшествия
россия
общество
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное ранее в пятницу из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, восстановлено, сообщает минэнерго республики в Telegram-канале.В пятницу временные ограничения подачи электроэнергии были введены на территории Дагестана на фоне сверхнормативной нагрузки на электрические сети и дефицита мощности на генерирующих объектах юга."В 19.27 мск все потребители, отключенные в рамках введенных временных ограничений электроснабжения, запитаны… Напомним, по команде регионально диспетчерского управления был обесточен целый ряд населенных пунктов Дагестана", – говорится в сообщении.
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республика дагестан, происшествия, россия, общество
Республика Дагестан, Происшествия, Россия, Общество
В Дагестане восстановили электроснабжение

В Дагестане восстановили электроснабжение, прерванное из-за дефицита мощности

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Дербент
Вид на Дербент - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на Дербент. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное ранее в пятницу из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, восстановлено, сообщает минэнерго республики в Telegram-канале.
В пятницу временные ограничения подачи электроэнергии были введены на территории Дагестана на фоне сверхнормативной нагрузки на электрические сети и дефицита мощности на генерирующих объектах юга.
"В 19.27 мск все потребители, отключенные в рамках введенных временных ограничений электроснабжения, запитаны… Напомним, по команде регионально диспетчерского управления был обесточен целый ряд населенных пунктов Дагестана", – говорится в сообщении.
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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