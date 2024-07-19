https://ria.ru/20240719/dagestan-1960833153.html
В Дагестане восстановили электроснабжение
В Дагестане восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.07.2024
В Дагестане восстановили электроснабжение
Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное ранее в пятницу из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, восстановлено, сообщает минэнерго... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:31
2024-07-19T20:31
2024-07-19T20:58
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное ранее в пятницу из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, восстановлено, сообщает минэнерго республики в Telegram-канале.В пятницу временные ограничения подачи электроэнергии были введены на территории Дагестана на фоне сверхнормативной нагрузки на электрические сети и дефицита мощности на генерирующих объектах юга."В 19.27 мск все потребители, отключенные в рамках введенных временных ограничений электроснабжения, запитаны… Напомним, по команде регионально диспетчерского управления был обесточен целый ряд населенных пунктов Дагестана", – говорится в сообщении.
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республика дагестан, происшествия, россия, общество
Республика Дагестан, Происшествия, Россия, Общество
В Дагестане восстановили электроснабжение
В Дагестане восстановили электроснабжение, прерванное из-за дефицита мощности