https://ria.ru/20240719/dagestan-1960684331.html

В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии

В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии - РИА Новости, 19.07.2024

В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии

В Дагестане временно ограничили подачу электроэнергии, сообщила пресс-служба Минэнерго республики. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:30

2024-07-19T12:30

2024-07-19T14:53

россия

республика дагестан

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839118_11:0:3650:2047_1920x0_80_0_0_d29748c1a7bb84a1eff330485744da0d.jpg

МАХАЧКАЛА, 19 июл — РИА Новости. В Дагестане временно ограничили подачу электроэнергии, сообщила пресс-служба Минэнерго республики."Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены из-за перегруза сечения "Волгоград — Ростов". <…> После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение потребителей будет осуществляться в нормальном режиме", — уточнили в ведомстве.Частичное ограничение ввели в городах Каспийск, Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также в 16 районах.С начала июля на юге России установилась экстремально жаркая погода. В некоторых районах произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок периодически вводятся графики временного отключения потребителей.

https://ria.ru/20240718/stavropole-1960569488.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика дагестан, жкх