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В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии - РИА Новости, 19.07.2024
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12:30 19.07.2024 (обновлено: 14:53 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/dagestan-1960684331.html
В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии
В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии - РИА Новости, 19.07.2024
В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии
В Дагестане временно ограничили подачу электроэнергии, сообщила пресс-служба Минэнерго республики. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:30
2024-07-19T14:53
россия
республика дагестан
жкх
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МАХАЧКАЛА, 19 июл — РИА Новости. В Дагестане временно ограничили подачу электроэнергии, сообщила пресс-служба Минэнерго республики."Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены из-за перегруза сечения "Волгоград — Ростов". &lt;…&gt; После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение потребителей будет осуществляться в нормальном режиме", — уточнили в ведомстве.Частичное ограничение ввели в городах Каспийск, Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также в 16 районах.С начала июля на юге России установилась экстремально жаркая погода. В некоторых районах произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок периодически вводятся графики временного отключения потребителей.
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россия, республика дагестан, жкх
Россия, Республика Дагестан, ЖКХ
В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии

В Дагестане временно ограничили подачу электроэнергии из-за дефицита в регионе

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МАХАЧКАЛА, 19 июл — РИА Новости. В Дагестане временно ограничили подачу электроэнергии, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
"Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены из-за перегруза сечения "Волгоград — Ростов". <…> После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение потребителей будет осуществляться в нормальном режиме", — уточнили в ведомстве.
Частичное ограничение ввели в городах Каспийск, Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также в 16 районах.
С начала июля на юге России установилась экстремально жаркая погода. В некоторых районах произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок периодически вводятся графики временного отключения потребителей.
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В Ставрополье ввели временные ограничения подачи электроэнергии
18 июля, 19:07
 
РоссияРеспублика ДагестанЖКХ
 
 
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