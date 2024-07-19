https://ria.ru/20240719/dagestan-1960684331.html
В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии
В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии - РИА Новости, 19.07.2024
В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии
В Дагестане временно ограничили подачу электроэнергии, сообщила пресс-служба Минэнерго республики. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:30
2024-07-19T12:30
2024-07-19T14:53
россия
республика дагестан
жкх
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МАХАЧКАЛА, 19 июл — РИА Новости. В Дагестане временно ограничили подачу электроэнергии, сообщила пресс-служба Минэнерго республики."Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены из-за перегруза сечения "Волгоград — Ростов". <…> После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение потребителей будет осуществляться в нормальном режиме", — уточнили в ведомстве.Частичное ограничение ввели в городах Каспийск, Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также в 16 районах.С начала июля на юге России установилась экстремально жаркая погода. В некоторых районах произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок периодически вводятся графики временного отключения потребителей.
https://ria.ru/20240718/stavropole-1960569488.html
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россия, республика дагестан, жкх
Россия, Республика Дагестан, ЖКХ
В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии
В Дагестане временно ограничили подачу электроэнергии из-за дефицита в регионе