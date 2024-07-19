https://ria.ru/20240719/dagestan-1960607857.html

Боевики в Дагестане скрывались с помощь связей, заявил Меликов

Боевики в Дагестане скрывались с помощь связей, заявил Меликов - РИА Новости, 19.07.2024

Боевики в Дагестане скрывались с помощь связей, заявил Меликов

Бандиты, совершившие теракты в Дагестане 23 июня, вышли из поля деятельности правоохранительных структур, воспользовавшись родственными связями, заявил глава... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T03:21

2024-07-19T03:21

2024-07-19T03:25

сергокалинский район

дербент

махачкала

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

россия

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ГРОЗНЫЙ, 19 июл - РИА Новости. Бандиты, совершившие теракты в Дагестане 23 июня, вышли из поля деятельности правоохранительных структур, воспользовавшись родственными связями, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме. "На любое действие есть противодействие, и в этом отношении мы видим, что наши оппоненты, наши враги, воспользовавшись определенными, в том числе и родственными связями, вышли из поля деятельности наших структур, которые должны этим заниматься, в результате чего и произошел этот теракт", – сказал Меликов. Он отметил, что в республике на постоянной основе проводится большая профилактическая работа по противодействию экстремизму и терроризму, а расследованием терактов занимаются профильные структуры. "Уроки и выводы, как бы это банально не звучало, они сделаны, в том числе та работа, которую мы сегодня проводим с Муфтиятом (Дагестана) по противодействию радикальной идеологии", – добавил Меликов. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Глава республики Сергей Меликов заявил, что преступники являются выходцами Сергокалинского района Дагестана. Согласно материалам дела, преступную группу создал сын уволенного после терактов главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики, Осман Омаров был в числе ликвидированных.

https://ria.ru/20240705/melikov-1957776949.html

сергокалинский район

дербент

махачкала

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сергокалинский район, дербент, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, россия