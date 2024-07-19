https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960838551.html

Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, вызвавший глобальный сбой

Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, вызвавший глобальный сбой - РИА Новости, 19.07.2024

Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, вызвавший глобальный сбой

Соцсеть X в пятницу перестала пользоваться софтом кибербезопасности CrowdStrike после того, как его обновление вызвало масштабный сбой, заявил владелец соцсети... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T21:06

2024-07-19T21:06

2024-07-19T21:06

технологии

илон маск

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Соцсеть X в пятницу перестала пользоваться софтом кибербезопасности CrowdStrike после того, как его обновление вызвало масштабный сбой, заявил владелец соцсети Илон Маск. "Мы только что удалили CrowdStrike из всех своих систем ... но, к сожалению, многие наши поставщики и логистические компании используют их", - написал Маск в своей соцсети X. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Глава CrowdStrike Джордж Курц заявил, что данные их клиентов остаются полностью защищенными, однако восстановление после сбоя может занять "некоторое время".

https://ria.ru/20240719/ekspert-1960716929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, илон маск, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний