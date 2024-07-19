https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960782201.html

Глава CrowdStrike заявил, что восстановление после сбоя может занять время

Глава CrowdStrike заявил, что восстановление после сбоя может занять время - РИА Новости, 19.07.2024

Глава CrowdStrike заявил, что восстановление после сбоя может занять время

Джордж Курц, глава американского поставщика кибербезопасности CrowdStrike, обновление от которого привело к масштабному сбою, в пятницу принес извинения и... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:49

2024-07-19T16:49

2024-07-19T16:49

в мире

технологии

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Джордж Курц, глава американского поставщика кибербезопасности CrowdStrike, обновление от которого привело к масштабному сбою, в пятницу принес извинения и заявил, что восстановление может занять некоторое время. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Для некоторых систем, которые просто автоматически не смогут восстановиться, (это - ред.) может занять некоторое время", - заявил Курц в интервью телеканалу NBC, добавив, что компания "глубоко сожалеет о том влиянии, которое оказала на клиентов, путешественников и всех, кого это затронуло".

https://ria.ru/20240719/politik-1960779035.html

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в мире, технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний