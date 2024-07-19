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Глава CrowdStrike заявил, что восстановление после сбоя может занять время - РИА Новости, 19.07.2024
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16:49 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960782201.html
Глава CrowdStrike заявил, что восстановление после сбоя может занять время
Глава CrowdStrike заявил, что восстановление после сбоя может занять время - РИА Новости, 19.07.2024
Глава CrowdStrike заявил, что восстановление после сбоя может занять время
Джордж Курц, глава американского поставщика кибербезопасности CrowdStrike, обновление от которого привело к масштабному сбою, в пятницу принес извинения и... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:49
2024-07-19T16:49
в мире
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Джордж Курц, глава американского поставщика кибербезопасности CrowdStrike, обновление от которого привело к масштабному сбою, в пятницу принес извинения и заявил, что восстановление может занять некоторое время. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Для некоторых систем, которые просто автоматически не смогут восстановиться, (это - ред.) может занять некоторое время", - заявил Курц в интервью телеканалу NBC, добавив, что компания "глубоко сожалеет о том влиянии, которое оказала на клиентов, путешественников и всех, кого это затронуло".
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в мире, технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Глава CrowdStrike заявил, что восстановление после сбоя может занять время

Глава CrowdStrike Курц: восстановление после сбоя может занять некоторое время

© AP Photo / Paul WhiteПассажиры в аэропорту во время отмены и переноса рейсов из-за сбоя ПО
Пассажиры в аэропорту во время отмены и переноса рейсов из-за сбоя ПО - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Paul White
Пассажиры в аэропорту во время отмены и переноса рейсов из-за сбоя ПО
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Джордж Курц, глава американского поставщика кибербезопасности CrowdStrike, обновление от которого привело к масштабному сбою, в пятницу принес извинения и заявил, что восстановление может занять некоторое время.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Для некоторых систем, которые просто автоматически не смогут восстановиться, (это - ред.) может занять некоторое время", - заявил Курц в интервью телеканалу NBC, добавив, что компания "глубоко сожалеет о том влиянии, которое оказала на клиентов, путешественников и всех, кого это затронуло".
Пассажиры в аэропорту Рима во время отмены или переноса рейсов из-за глобального сбоя - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Вчера, 16:40
 
В миреТехнологииГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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