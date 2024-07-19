Рейтинг@Mail.ru
CrowdStrike подтвердила свою причастность к глобальному IT-сбою - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 19.07.2024 (обновлено: 12:35 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960685829.html
CrowdStrike подтвердила свою причастность к глобальному IT-сбою
CrowdStrike подтвердила свою причастность к глобальному IT-сбою - РИА Новости, 19.07.2024
CrowdStrike подтвердила свою причастность к глобальному IT-сбою
Американская компания CrowdStrike подтвердила телеканалу CNBC, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:34
2024-07-19T12:35
технологии
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148802/97/1488029710_0:236:2803:1813_1920x0_80_0_0_eec2a91f7336b2f6011c9796cd474e5d.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская компания CrowdStrike подтвердила телеканалу CNBC, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом. "Обновление, выпущенное компанией CrowdStrike, привело к крупному сбою в пятницу, заявила компания... CrowdStrike сообщила, что в настоящее время она занимается откатом обновления, которое вызвало проблему. Подтверждение пришло после того, как по всему миру стали поступать сообщения о технических неполадках", - говорится в материале. "CrowdStrike известно о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с Falcon Sensor", - отмечается в сообщении компании, которое приводит CNBC. Акции Crowdstrike на предторгах дешевеют на 15,61%, компании Microsoft - на 1,99%.
https://ria.ru/20240719/sboy-1960672940.html
https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148802/97/1488029710_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_5d7d4728319f1e70c6481ab6a8b329fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
CrowdStrike подтвердила свою причастность к глобальному IT-сбою

CrowdStrike: сбой в работе Windows произошел из-за обновления Falcon Sensor

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская компания CrowdStrike подтвердила телеканалу CNBC, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Эксперт не исключил причастность хакеров к глобальному сбою Microsoft
Вчера, 11:57
"Обновление, выпущенное компанией CrowdStrike, привело к крупному сбою в пятницу, заявила компания... CrowdStrike сообщила, что в настоящее время она занимается откатом обновления, которое вызвало проблему. Подтверждение пришло после того, как по всему миру стали поступать сообщения о технических неполадках", - говорится в материале.
"CrowdStrike известно о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с Falcon Sensor", - отмечается в сообщении компании, которое приводит CNBC.
Акции Crowdstrike на предторгах дешевеют на 15,61%, компании Microsoft - на 1,99%.
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Microsoft прокомментировал масштабный сбой в работе своих сервисов
Вчера, 10:48
 
ТехнологииMicrosoft CorporationГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала