https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960685829.html

CrowdStrike подтвердила свою причастность к глобальному IT-сбою

CrowdStrike подтвердила свою причастность к глобальному IT-сбою - РИА Новости, 19.07.2024

CrowdStrike подтвердила свою причастность к глобальному IT-сбою

Американская компания CrowdStrike подтвердила телеканалу CNBC, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:34

2024-07-19T12:34

2024-07-19T12:35

технологии

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская компания CrowdStrike подтвердила телеканалу CNBC, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом. "Обновление, выпущенное компанией CrowdStrike, привело к крупному сбою в пятницу, заявила компания... CrowdStrike сообщила, что в настоящее время она занимается откатом обновления, которое вызвало проблему. Подтверждение пришло после того, как по всему миру стали поступать сообщения о технических неполадках", - говорится в материале. "CrowdStrike известно о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с Falcon Sensor", - отмечается в сообщении компании, которое приводит CNBC. Акции Crowdstrike на предторгах дешевеют на 15,61%, компании Microsoft - на 1,99%.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960672940.html

https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html

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технологии, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний