https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960683723.html

В сбое в работе CrowdStrike нет признаков кибератак, заявил эксперт

В сбое в работе CrowdStrike нет признаков кибератак, заявил эксперт - РИА Новости, 19.07.2024

В сбое в работе CrowdStrike нет признаков кибератак, заявил эксперт

В сбое в работе технологической компании CrowdStrike нет признаков связи с кибератаками, передает агентство Блумберг со ссылкой на сотрудника финской компании... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:28

2024-07-19T12:28

2024-07-19T12:29

в мире

технологии

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В сбое в работе технологической компании CrowdStrike нет признаков связи с кибератаками, передает агентство Блумберг со ссылкой на сотрудника финской компании информационной безопасности WithSecure Oyj Микко Хюппонен. "Нет указаний на то, что проблемы с CrowdStrike связаны с какими-либо кибератаками", - говорится в сообщении агентства. Ранее издание Verge отметило, что причина масштабных сбоев в работе техники Microsoft, затронувших весь мир, кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает затронутые компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего машины не могут осуществить запуск должным образом.

https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний