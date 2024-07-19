https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960683723.html
В сбое в работе CrowdStrike нет признаков кибератак, заявил эксперт
В сбое в работе CrowdStrike нет признаков кибератак, заявил эксперт - РИА Новости, 19.07.2024
В сбое в работе CrowdStrike нет признаков кибератак, заявил эксперт
В сбое в работе технологической компании CrowdStrike нет признаков связи с кибератаками, передает агентство Блумберг со ссылкой на сотрудника финской компании... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:28
2024-07-19T12:28
2024-07-19T12:29
в мире
технологии
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В сбое в работе технологической компании CrowdStrike нет признаков связи с кибератаками, передает агентство Блумберг со ссылкой на сотрудника финской компании информационной безопасности WithSecure Oyj Микко Хюппонен. "Нет указаний на то, что проблемы с CrowdStrike связаны с какими-либо кибератаками", - говорится в сообщении агентства. Ранее издание Verge отметило, что причина масштабных сбоев в работе техники Microsoft, затронувших весь мир, кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает затронутые компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего машины не могут осуществить запуск должным образом.
https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html
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в мире, технологии, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В сбое в работе CrowdStrike нет признаков кибератак, заявил эксперт
Bloomberg: в сбое в работе CrowdStrike нет признаков связи с кибератаками