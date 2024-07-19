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Подмосковный чат-бот собрал более 160 тысяч жалоб пациентов на самочувствие
Подмосковный чат-бот собрал более 160 тысяч жалоб пациентов на самочувствие - РИА Новости, 19.07.2024
Подмосковный чат-бот собрал более 160 тысяч жалоб пациентов на самочувствие
Более 160 тысяч жалоб пациентов на здоровье перед записью к врачу собрал подмосковный чат-бот Денис с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:34
2024-07-19T11:34
2024-07-19T11:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 160 тысяч жалоб пациентов на здоровье перед записью к врачу собрал подмосковный чат-бот Денис с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. В Минздраве напомнили, что в регионе жалобы пациентов на самочувствие собирает чат-бот Денис. Благодаря искусственному интеллекту, он анализирует информацию и предлагает записаться к нужному врачу. "Удобно, что весь анамнез сразу попадает в электронную медицинскую карту, и врач на приеме видит симптомы и не тратит лишнее время на заполнение истории болезни. С начала года чат-бот собрал уже более 160 тысяч жалоб пациентов на здоровье", - приводит слова Сапанюка пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Сервис доступен при записи к врачу по таким специальностям, как хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим.
https://ria.ru/20240716/zhiteli-1960069907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк