https://ria.ru/20240719/chat-bot-1960663227.html

Подмосковный чат-бот собрал более 160 тысяч жалоб пациентов на самочувствие

Подмосковный чат-бот собрал более 160 тысяч жалоб пациентов на самочувствие - РИА Новости, 19.07.2024

Подмосковный чат-бот собрал более 160 тысяч жалоб пациентов на самочувствие

Более 160 тысяч жалоб пациентов на здоровье перед записью к врачу собрал подмосковный чат-бот Денис с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:34

2024-07-19T11:34

2024-07-19T11:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 160 тысяч жалоб пациентов на здоровье перед записью к врачу собрал подмосковный чат-бот Денис с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. В Минздраве напомнили, что в регионе жалобы пациентов на самочувствие собирает чат-бот Денис. Благодаря искусственному интеллекту, он анализирует информацию и предлагает записаться к нужному врачу. "Удобно, что весь анамнез сразу попадает в электронную медицинскую карту, и врач на приеме видит симптомы и не тратит лишнее время на заполнение истории болезни. С начала года чат-бот собрал уже более 160 тысяч жалоб пациентов на здоровье", - приводит слова Сапанюка пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Сервис доступен при записи к врачу по таким специальностям, как хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим.

https://ria.ru/20240716/zhiteli-1960069907.html

https://ria.ru/20240715/skrining-1959744343.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк