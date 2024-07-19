https://ria.ru/20240719/bumaga-1960647745.html

Туалетная бумага с отечественной смываемой втулкой появится в магазинах

Туалетная бумага с отечественной смываемой втулкой появится в магазинах - РИА Новости, 19.07.2024

Туалетная бумага с отечественной смываемой втулкой появится в магазинах

Туалетная бумага с первой смываемой отечественной втулкой, технологию изготовления которой запатентовал архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, появится на... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:45

2024-07-19T10:45

2024-07-19T10:45

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технологии

россия

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МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Туалетная бумага с первой смываемой отечественной втулкой, технологию изготовления которой запатентовал архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, появится на полках всех российских магазинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе комбината. "Что касается регионов поставок, "Архбум тиссью групп": постепенно бумага со смываемой втулкой попадёт на полки всех российских магазинов", - отметили в компании. При этом здесь сообщили, что не могут назвать объемы производства "по вполне понятным причинам", поскольку они являются коммерческой тайной. Ранее стало известно, что дочерняя компания архангельского ЦБК - ООО "Архбум тиссью групп" в Калужской области импортозаместила смываемую втулку туалетной бумаги бренда Soffione, технология ее производства была впервые разработана в России, изобретение запатентовали. Производитель отмечает, что втулка полностью состоит из беленой целлюлозы и склеивается водорастворимым клеем, который безопасен для окружающей среды. Кроме того, продукт полностью растворяется в течение семи секунд даже в жесткой воде, что отличает её от втулки другого бренда, прекратившего поставки в Россию. Калужская компания "Архбум тиссью групп" - лидер среди российских производителей санитарно-гигиенических изделий. Фирма основана в 2018 году, выпускает туалетную бумагу и бумажные полотенца.

https://ria.ru/20240711/eksperty-1959018843.html

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экономика, технологии, россия