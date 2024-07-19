В Британии допустили удары по России переданным Украине оружием
МО Британии: поставки Лондоном оружия Киеву не исключают ударов им по РФ
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Возможность использования поставляемого Великобританией Киеву вооружения для нанесения ударов по целям на территории РФ не исключается, однако проводить атаки должны сами украинцы, заявил в пятницу британский министр обороны Джон Хили.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны Британии сообщила, что Украине не давалось разрешение на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине территории РФ. Уточнялось, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран.
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"Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенной страны. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и границ международного гуманитарного права", - сказал он в эфире радиостанции BBC Radio 4.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что разрешение со стороны Лондона украинской стороне использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ стало бы безответственным шагом в сторону эскалации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.