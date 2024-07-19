Рейтинг@Mail.ru
В Британии допустили удары по России переданным Украине оружием - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/britanija-1960830491.html
В Британии допустили удары по России переданным Украине оружием
В Британии допустили удары по России переданным Украине оружием - РИА Новости, 19.07.2024
В Британии допустили удары по России переданным Украине оружием
Возможность использования поставляемого Великобританией Киеву вооружения для нанесения ударов по целям на территории РФ не исключается, однако проводить атаки... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:13
2024-07-19T20:13
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
дмитрий песков
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_235:59:2579:1378_1920x0_80_0_0_b7e6be4eb908c0efd03b2c69b273176b.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Возможность использования поставляемого Великобританией Киеву вооружения для нанесения ударов по целям на территории РФ не исключается, однако проводить атаки должны сами украинцы, заявил в пятницу британский министр обороны Джон Хили. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны Британии сообщила, что Украине не давалось разрешение на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине территории РФ. Уточнялось, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран. "Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенной страны. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и границ международного гуманитарного права", - сказал он в эфире радиостанции BBC Radio 4. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что разрешение со стороны Лондона украинской стороне использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ стало бы безответственным шагом в сторону эскалации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_237:0:2538:1726_1920x0_80_0_0_708614daee46fd66a855cd966a40fb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, великобритания, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В Британии допустили удары по России переданным Украине оружием

МО Британии: поставки Лондоном оружия Киеву не исключают ударов им по РФ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Возможность использования поставляемого Великобританией Киеву вооружения для нанесения ударов по целям на территории РФ не исключается, однако проводить атаки должны сами украинцы, заявил в пятницу британский министр обороны Джон Хили.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны Британии сообщила, что Украине не давалось разрешение на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине территории РФ. Уточнялось, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенной страны. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и границ международного гуманитарного права", - сказал он в эфире радиостанции BBC Radio 4.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что разрешение со стороны Лондона украинской стороне использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ стало бы безответственным шагом в сторону эскалации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВеликобританияДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала