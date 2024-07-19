https://ria.ru/20240719/britanija-1960830491.html

В Британии допустили удары по России переданным Украине оружием

В Британии допустили удары по России переданным Украине оружием - РИА Новости, 19.07.2024

В Британии допустили удары по России переданным Украине оружием

Возможность использования поставляемого Великобританией Киеву вооружения для нанесения ударов по целям на территории РФ не исключается, однако проводить атаки... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T20:13

2024-07-19T20:13

2024-07-19T20:13

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Возможность использования поставляемого Великобританией Киеву вооружения для нанесения ударов по целям на территории РФ не исключается, однако проводить атаки должны сами украинцы, заявил в пятницу британский министр обороны Джон Хили. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны Британии сообщила, что Украине не давалось разрешение на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине территории РФ. Уточнялось, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран. "Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенной страны. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и границ международного гуманитарного права", - сказал он в эфире радиостанции BBC Radio 4. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что разрешение со стороны Лондона украинской стороне использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ стало бы безответственным шагом в сторону эскалации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

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россия, украина, великобритания, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире