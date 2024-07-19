https://ria.ru/20240719/bpla-1960608245.html

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ над Курской областью

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 19.07.2024

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ над Курской областью

Еще четыре украинских БПЛА самолетного типа сбили над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T03:26

2024-07-19T03:26

2024-07-19T03:39

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еще четыре украинских БПЛА самолетного типа сбили над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее Смирнов сообщал о семи сбитых в регионе беспилотниках."Над Курской областью сбито еще четыре украинских БПЛА самолетного типа", — написал он.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, безопасность, алексей смирнов (политик)