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Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ над Курской областью
Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 19.07.2024
Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ над Курской областью
Еще четыре украинских БПЛА самолетного типа сбили над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T03:26
2024-07-19T03:26
2024-07-19T03:39
специальная военная операция на украине
курская область
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еще четыре украинских БПЛА самолетного типа сбили над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее Смирнов сообщал о семи сбитых в регионе беспилотниках."Над Курской областью сбито еще четыре украинских БПЛА самолетного типа", — написал он.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ над Курской областью
Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили еще четыре украинских БПЛА