Рейтинг@Mail.ru
Резервный борт вылетел из Красноярска с пассажирами самолета из Дели - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 19.07.2024 (обновлено: 23:16 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/bort-1960832527.html
Резервный борт вылетел из Красноярска с пассажирами самолета из Дели
Резервный борт вылетел из Красноярска с пассажирами самолета из Дели - РИА Новости, 19.07.2024
Резервный борт вылетел из Красноярска с пассажирами самолета из Дели
Резервный борт Air India забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса и вылетел в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости представитель международного... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:26
2024-07-19T23:16
красноярск
сан-франциско
дели
air india
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
boeing 777
boeing 777-200
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960773551_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_8df816add6416fde861382da870f913b.jpg
КРАСНОЯРСК / МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Резервный борт Air India забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса и вылетел в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Красноярск."Самолет взлетел", - сказал собеседник.В американском посольстве в Москве РИА Новости заявили, что внимательно следили за ситуацией с экстренной посадкой самолета."Мы были на связи с несколькими пассажирами с американским гражданством и их семьями, которые обратились к нам за помощью и дополнительной информацией. Насколько мы понимаем, резервный борт, который должен доставить пассажиров в Сан-Франциско, уже вылетел из Красноярска", - сказал собеседник агентства.В посольстве также поблагодарили авиакомпанию Air India за оперативную отправку резервного самолета.Около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации. Там отметили, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь.Это уже второй случай за год с небольшим, когда рейс Air India на этом маршруте был вынужден сделать незапланированную посадку в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. Находившиеся на этом самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания в Магадане.
https://ria.ru/20240719/polovina-1960671261.html
красноярск
сан-франциско
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960773551_0:0:944:708_1920x0_80_0_0_6f7cbd81c48a0595ea9bf32ee3b18709.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, сан-франциско, дели, air india, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777, boeing 777-200
Красноярск, Сан-Франциско, Дели, Air India, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Boeing 777, Boeing 777-200
Резервный борт вылетел из Красноярска с пассажирами самолета из Дели

Резервный борт вылетел из Красноярска с пассажирами экстренно севшего Boeing

© Фото : Аэропорт Красноярск/TelegramРезервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярск
Резервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Аэропорт Красноярск/Telegram
Резервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярск
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК / МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Резервный борт Air India забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса и вылетел в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Красноярск.
"Самолет взлетел", - сказал собеседник.
В американском посольстве в Москве РИА Новости заявили, что внимательно следили за ситуацией с экстренной посадкой самолета.
"Мы были на связи с несколькими пассажирами с американским гражданством и их семьями, которые обратились к нам за помощью и дополнительной информацией. Насколько мы понимаем, резервный борт, который должен доставить пассажиров в Сан-Франциско, уже вылетел из Красноярска", - сказал собеседник агентства.
В посольстве также поблагодарили авиакомпанию Air India за оперативную отправку резервного самолета.
Около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации. Там отметили, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь.
Это уже второй случай за год с небольшим, когда рейс Air India на этом маршруте был вынужден сделать незапланированную посадку в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. Находившиеся на этом самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания в Магадане.
Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Половина пассажиров севшего в Красноярске самолета оказались вегетарианцами
Вчера, 11:53
 
КрасноярскСан-ФранцискоДелиAir IndiaФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Boeing 777Boeing 777-200
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала