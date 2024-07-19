Резервный борт вылетел из Красноярска с пассажирами самолета из Дели
Резервный борт вылетел из Красноярска с пассажирами экстренно севшего Boeing
© Фото : Аэропорт Красноярск/TelegramРезервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярск
Резервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярск
КРАСНОЯРСК / МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Резервный борт Air India забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса и вылетел в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Красноярск.
"Самолет взлетел", - сказал собеседник.
В американском посольстве в Москве РИА Новости заявили, что внимательно следили за ситуацией с экстренной посадкой самолета.
"Мы были на связи с несколькими пассажирами с американским гражданством и их семьями, которые обратились к нам за помощью и дополнительной информацией. Насколько мы понимаем, резервный борт, который должен доставить пассажиров в Сан-Франциско, уже вылетел из Красноярска", - сказал собеседник агентства.
В посольстве также поблагодарили авиакомпанию Air India за оперативную отправку резервного самолета.
Около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации. Там отметили, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь.
Это уже второй случай за год с небольшим, когда рейс Air India на этом маршруте был вынужден сделать незапланированную посадку в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. Находившиеся на этом самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания в Магадане.