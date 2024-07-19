https://ria.ru/20240719/boeing-1960610415.html

Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в США в ближайшее время

Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в США в ближайшее время - РИА Новости, 19.07.2024

Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в США в ближайшее время

Резервный борт Air India, который должен забрать пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса, прибудет в город ориентировочно в 14.00 (10.00 мск), сообщила РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T04:20

2024-07-19T04:20

2024-07-19T04:49

boeing 777

дели

сан-франциско

магадан

air india

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Резервный борт Air India, который должен забрать пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса, прибудет в город ориентировочно в 14.00 (10.00 мск), сообщила пресс-служба красноярского аэропорта. "Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско. По предварительной информации, ожидается перегон резервного борта вместе с техническим составом авиакомпании из Дели с посадкой ориентировочно в 14.00 красноярского времени", - говорится в сообщении. Уточняется, что Air India решает вопрос с российскими пограничными и таможенными службами по условиям нахождения экипажа и пассажиров в Красноярске. Ранее Росавиация сообщила, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации. Руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров сообщал РИА Новости, что представительство в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели в Сан-Франциско, оно находится в контакте с перевозчиком и оперативными службами, а пассажиры размещены в здании аэровокзала. Это уже второй случай чуть более чем за год, когда рейс Air India по этому маршруту был вынужден сделать незапланированную посадку в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. Находившиеся на этом самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания в Магадане.

https://ria.ru/20240713/posadka-1959402572.html

https://ria.ru/20240608/samolet-1951690152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

boeing 777, дели, сан-франциско, магадан, air india, происшествия