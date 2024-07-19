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Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в США в ближайшее время - РИА Новости, 19.07.2024
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04:20 19.07.2024 (обновлено: 04:49 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/boeing-1960610415.html
Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в США в ближайшее время
Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в США в ближайшее время - РИА Новости, 19.07.2024
Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в США в ближайшее время
Резервный борт Air India, который должен забрать пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса, прибудет в город ориентировочно в 14.00 (10.00 мск), сообщила РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T04:20
2024-07-19T04:49
boeing 777
дели
сан-франциско
магадан
air india
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Резервный борт Air India, который должен забрать пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса, прибудет в город ориентировочно в 14.00 (10.00 мск), сообщила пресс-служба красноярского аэропорта. "Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско. По предварительной информации, ожидается перегон резервного борта вместе с техническим составом авиакомпании из Дели с посадкой ориентировочно в 14.00 красноярского времени", - говорится в сообщении. Уточняется, что Air India решает вопрос с российскими пограничными и таможенными службами по условиям нахождения экипажа и пассажиров в Красноярске. Ранее Росавиация сообщила, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации. Руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров сообщал РИА Новости, что представительство в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели в Сан-Франциско, оно находится в контакте с перевозчиком и оперативными службами, а пассажиры размещены в здании аэровокзала. Это уже второй случай чуть более чем за год, когда рейс Air India по этому маршруту был вынужден сделать незапланированную посадку в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. Находившиеся на этом самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания в Магадане.
https://ria.ru/20240713/posadka-1959402572.html
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boeing 777, дели, сан-франциско, магадан, air india, происшествия
Boeing 777, Дели, Сан-Франциско, Магадан, Air India, Происшествия
Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в США в ближайшее время

Экстренно севший в Красноярске Boeing 777 не вылетит в ближайшее время в США

CC BY 2.0 / Rob Hodgkins / Boeing 777-200Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India
Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
CC BY 2.0 / Rob Hodgkins / Boeing 777-200
Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Резервный борт Air India, который должен забрать пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса, прибудет в город ориентировочно в 14.00 (10.00 мск), сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.
"Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско. По предварительной информации, ожидается перегон резервного борта вместе с техническим составом авиакомпании из Дели с посадкой ориентировочно в 14.00 красноярского времени", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Air India решает вопрос с российскими пограничными и таможенными службами по условиям нахождения экипажа и пассажиров в Красноярске.
Ранее Росавиация сообщила, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации.
Руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров сообщал РИА Новости, что представительство в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели в Сан-Франциско, оно находится в контакте с перевозчиком и оперативными службами, а пассажиры размещены в здании аэровокзала.
Это уже второй случай чуть более чем за год, когда рейс Air India по этому маршруту был вынужден сделать незапланированную посадку в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. Находившиеся на этом самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания в Магадане.
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