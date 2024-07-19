https://ria.ru/20240719/blagoveschensk-1960666620.html

В двух кафе в Благовещенске люди отравились шаурмой

В двух кафе в Благовещенске люди отравились шаурмой - РИА Новости, 19.07.2024

В двух кафе в Благовещенске люди отравились шаурмой

Два кафе, где готовят шаурму, закрыли в Благовещенске из-за выявленной острой кишечной инфекции у посетителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:43

2024-07-19T11:43

2024-07-19T11:43

происшествия

благовещенск

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Два кафе, где готовят шаурму, закрыли в Благовещенске из-за выявленной острой кишечной инфекции у посетителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты управления зафиксировали случаи заражения острой кишечной инфекцией у посетителей двух кафе, где готовили шаурму. Число пострадавших в ведомстве не уточнили. "Управлением применен временный запрет деятельности кафе быстрого питания "Шаурма 5 звезд", "Шаурма №1" и его летнего кафе, расположенных по адресу улица Ленина 144 (городской парк). Протокол направлен в суд", - говорится в сообщении. В результате расследования в кафе обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического закона. В частности нет документов качества и безопасности пищевой продукции, не соблюдается температурный режим хранения полуфабрикатов для приготовления шаурмы, отсутствуют горячее водоснабжение и канализация. Посуду и инвентарь моют без дезинфицирующих средств, нет бактерицидного оборудования, в помещениях большое скопление мух и следов их жизнедеятельности.

https://ria.ru/20240717/delo-1960333481.html

https://ria.ru/20240202/otravlenie-1924947143.html

благовещенск

амурская область

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происшествия, благовещенск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)