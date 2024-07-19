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В двух кафе в Благовещенске люди отравились шаурмой - РИА Новости, 19.07.2024
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11:43 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/blagoveschensk-1960666620.html
В двух кафе в Благовещенске люди отравились шаурмой
В двух кафе в Благовещенске люди отравились шаурмой - РИА Новости, 19.07.2024
В двух кафе в Благовещенске люди отравились шаурмой
Два кафе, где готовят шаурму, закрыли в Благовещенске из-за выявленной острой кишечной инфекции у посетителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:43
2024-07-19T11:43
происшествия
благовещенск
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Два кафе, где готовят шаурму, закрыли в Благовещенске из-за выявленной острой кишечной инфекции у посетителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты управления зафиксировали случаи заражения острой кишечной инфекцией у посетителей двух кафе, где готовили шаурму. Число пострадавших в ведомстве не уточнили. "Управлением применен временный запрет деятельности кафе быстрого питания "Шаурма 5 звезд", "Шаурма №1" и его летнего кафе, расположенных по адресу улица Ленина 144 (городской парк). Протокол направлен в суд", - говорится в сообщении. В результате расследования в кафе обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического закона. В частности нет документов качества и безопасности пищевой продукции, не соблюдается температурный режим хранения полуфабрикатов для приготовления шаурмы, отсутствуют горячее водоснабжение и канализация. Посуду и инвентарь моют без дезинфицирующих средств, нет бактерицидного оборудования, в помещениях большое скопление мух и следов их жизнедеятельности.
https://ria.ru/20240717/delo-1960333481.html
https://ria.ru/20240202/otravlenie-1924947143.html
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происшествия, благовещенск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В двух кафе в Благовещенске люди отравились шаурмой

В Благовещенске закрыли два кафе, где люди отравились шаурмой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Два кафе, где готовят шаурму, закрыли в Благовещенске из-за выявленной острой кишечной инфекции у посетителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты управления зафиксировали случаи заражения острой кишечной инфекцией у посетителей двух кафе, где готовили шаурму. Число пострадавших в ведомстве не уточнили.
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"Управлением применен временный запрет деятельности кафе быстрого питания "Шаурма 5 звезд", "Шаурма №1" и его летнего кафе, расположенных по адресу улица Ленина 144 (городской парк). Протокол направлен в суд", - говорится в сообщении.
В результате расследования в кафе обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического закона. В частности нет документов качества и безопасности пищевой продукции, не соблюдается температурный режим хранения полуфабрикатов для приготовления шаурмы, отсутствуют горячее водоснабжение и канализация. Посуду и инвентарь моют без дезинфицирующих средств, нет бактерицидного оборудования, в помещениях большое скопление мух и следов их жизнедеятельности.
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ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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