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В Благовещенске установят вызывной светофор на месте ДТП с пятью жертвами - РИА Новости, 19.07.2024
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11:30 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/blagoveschensk-1960661915.html
В Благовещенске установят вызывной светофор на месте ДТП с пятью жертвами
В Благовещенске установят вызывной светофор на месте ДТП с пятью жертвами - РИА Новости, 19.07.2024
В Благовещенске установят вызывной светофор на месте ДТП с пятью жертвами
Вызывной светофор установят на улице Василенко в Благовещенске, где пьяный водитель на тротуаре сбил девять человек, там также установят барьерное заграждение,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:30
2024-07-19T11:30
авто
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Вызывной светофор установят на улице Василенко в Благовещенске, где пьяный водитель на тротуаре сбил девять человек, там также установят барьерное заграждение, сообщает администрация Благовещенского округа Приамурья. "Сегодня, 19 июля, на участке от улицы Воронкова в сторону улицы Центральной до поворота на магазин "Авоська" стартовали работы по установке барьерного ограждения. Также … администрацией Благовещенского муниципального округа был заключен контракт на устройство вызывного светофора по улице Василенко в районе магазина "Авоська", - говорится в сообщении. Удерживающее ограждение появится с двух сторон участка дороги. Согласно плану властей, подрядчик выполнит работы за два дня. Светофор заработает с 23 июля. ДТП в этом районе на улице Василенко произошло 14 июня. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. Горожане после резонансной аварии обратились к губернатору с петицией и потребовали установить защитные ограждения или металлические экраны в этом районе. Глава региона Василий Орлов дал поручение разработать проект реконструкции улицы Василенко. Кроме того, депутаты заксобрания Приамурья предложили увеличить штрафы в десять раз, а также ужесточить административную и уголовную ответственность для водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. А с 15 июля амурчанам, сообщившим о пьяном водителе, будут платить вознаграждение. В частности 5 тысяч рублей жители региона смогут получить за эти сведения, если нарушитель попался впервые, и 7 тысяч, если он сел пьяным за руль повторно.
https://ria.ru/20240614/dtp-1952972268.html
https://ria.ru/20240614/voditel-1952955279.html
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авто, благовещенск, василий орлов (губернатор)
Авто, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор)
В Благовещенске установят вызывной светофор на месте ДТП с пятью жертвами

В Приамурье установят вызывной светофор на улице, где водитель сбил 9 человек

© СК РФ Место ДТП, где пьяный водитель совершил наезд на толпу пешеходов в Благовещенске
Место ДТП, где пьяный водитель совершил наезд на толпу пешеходов в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© СК РФ
Место ДТП, где пьяный водитель совершил наезд на толпу пешеходов в Благовещенске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Вызывной светофор установят на улице Василенко в Благовещенске, где пьяный водитель на тротуаре сбил девять человек, там также установят барьерное заграждение, сообщает администрация Благовещенского округа Приамурья.
«
"Сегодня, 19 июля, на участке от улицы Воронкова в сторону улицы Центральной до поворота на магазин "Авоська" стартовали работы по установке барьерного ограждения. Также … администрацией Благовещенского муниципального округа был заключен контракт на устройство вызывного светофора по улице Василенко в районе магазина "Авоська", - говорится в сообщении.
Стихийный мемориал на месте ДТП, где пьяный водитель врезался в толпу пешеходов в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал на месте ДТП
14 июня, 17:39
Удерживающее ограждение появится с двух сторон участка дороги. Согласно плану властей, подрядчик выполнит работы за два дня. Светофор заработает с 23 июля.
ДТП в этом районе на улице Василенко произошло 14 июня. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы.
Горожане после резонансной аварии обратились к губернатору с петицией и потребовали установить защитные ограждения или металлические экраны в этом районе. Глава региона Василий Орлов дал поручение разработать проект реконструкции улицы Василенко.
Кроме того, депутаты заксобрания Приамурья предложили увеличить штрафы в десять раз, а также ужесточить административную и уголовную ответственность для водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. А с 15 июля амурчанам, сообщившим о пьяном водителе, будут платить вознаграждение. В частности 5 тысяч рублей жители региона смогут получить за эти сведения, если нарушитель попался впервые, и 7 тысяч, если он сел пьяным за руль повторно.
Пьяный водитель, устроивший ДТП в микрорайоне Благовещенска - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Экспертиза подтвердила, что сбивший людей в Благовещенске водитель был пьян
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АвтоБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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