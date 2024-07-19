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Около новой станции метро "Генерала Тюленева" благоустроили 30% территории - РИА Новости, 19.07.2024
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13:43 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/blagoustroystvo-1960712462.html
Около новой станции метро "Генерала Тюленева" благоустроили 30% территории
Около новой станции метро "Генерала Тюленева" благоустроили 30% территории - РИА Новости, 19.07.2024
Около новой станции метро "Генерала Тюленева" благоустроили 30% территории
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 30% работ по благоустройству территории возле новой станции метро "Генерала Тюленева" на юго-западе... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:43
2024-07-19T13:43
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
сергей андрияка
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 30% работ по благоустройству территории возле новой станции метро "Генерала Тюленева" на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции строящейся Троицкой линии метро, создание удобных подходов и подъездов к ней со стороны жилой застройки. В границы работ вошли улица Теплый стан и участок улицы Генерала Тюленева. В зоне благоустройства установлены ограждения, для пешеходов организованы удобные проходы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии уберут в кабельную канализацию общей протяженностью 2,5 километра, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проводится прокладка ливневой системы. "В рамках проекта заменим почти 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия пешеходной зоны, на проезжей части обновим порядка 40 тысяч "квадратов" асфальта, для автомобилистов организуем парковочные карманы. Вместо старых фонарей установим современные с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, которые позволят самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - рассказал Бирюков. Он добавил, что в ходе благоустройства обновят сквер на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан, недалеко от Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В нем выделят зоны для тихого отдыха и детских игр, расширят площадь вокруг сухого фонтана - там можно будет проводить районные мероприятия. Во дворах отремонтируют пять детских площадок. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции "Генерала Тюленева" улицах обустроят свыше 45 тысяч квадратных метров газона и почти 790 "квадратов" цветников.
https://ria.ru/20240302/blagoustroystvo-1930669883.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, сергей андрияка
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Сергей Андрияка

Около новой станции метро "Генерала Тюленева" благоустроили 30% территории

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramПроект благоустройства территории возле новой станции метро "Генерала Тюленева" в Москве
Проект благоустройства территории возле новой станции метро Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Проект благоустройства территории возле новой станции метро "Генерала Тюленева" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 30% работ по благоустройству территории возле новой станции метро "Генерала Тюленева" на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Главная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции строящейся Троицкой линии метро, создание удобных подходов и подъездов к ней со стороны жилой застройки. В границы работ вошли улица Теплый стан и участок улицы Генерала Тюленева. В зоне благоустройства установлены ограждения, для пешеходов организованы удобные проходы", - отметил Бирюков.
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramПроект благоустройства территории возле новой станции метро "Генерала Тюленева" в Москве
Проект благоустройства территории возле новой станции метро Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Проект благоустройства территории возле новой станции метро "Генерала Тюленева" в Москве
Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии уберут в кабельную канализацию общей протяженностью 2,5 километра, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проводится прокладка ливневой системы.
"В рамках проекта заменим почти 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия пешеходной зоны, на проезжей части обновим порядка 40 тысяч "квадратов" асфальта, для автомобилистов организуем парковочные карманы. Вместо старых фонарей установим современные с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, которые позволят самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что в ходе благоустройства обновят сквер на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан, недалеко от Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В нем выделят зоны для тихого отдыха и детских игр, расширят площадь вокруг сухого фонтана - там можно будет проводить районные мероприятия. Во дворах отремонтируют пять детских площадок.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции "Генерала Тюленева" улицах обустроят свыше 45 тысяч квадратных метров газона и почти 790 "квадратов" цветников.
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Городское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковСергей Андрияка
 
 
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