https://ria.ru/20240719/bitva-1960815754.html

Белгородский музей объяснил выход статьи немецкого историка о Курской битве

Белгородский музей объяснил выход статьи немецкого историка о Курской битве - РИА Новости, 19.07.2024

Белгородский музей объяснил выход статьи немецкого историка о Курской битве

Статья немецкого военного историка Карла-Хайнца Фризера "Миф о Прохоровке", которая вызвала общественный резонанс, была опубликована с целью показать взгляд на... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:42

2024-07-19T18:42

2024-07-19T18:42

прохоровка

общество

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БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Статья немецкого военного историка Карла-Хайнца Фризера "Миф о Прохоровке", которая вызвала общественный резонанс, была опубликована с целью показать взгляд на Курскую битву с другой стороны фронта, сообщил музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление". Опубликованная на сайте музея статья немецкого историка, где события Курской битвы и, в частности, Прохоровского танкового сражения излагаются противоречиво и с провокационными формулировками, вызвала шквал негодования у общественности. Сам факт публикации на сайте музея многие посчитали признанием достоверности изложенного в статье. Как пояснили в музее, статья немецкого военного историка была опубликована на старом сайте музея 12 лет назад в специальной рубрике "Курская битва. Немецкий взгляд". На новом сайте она размещена во вкладке "Курская битва". "Тогда, в 2012 году, размещением данных материалов руководство музея ставило перед собой цель показать взгляд на Курскую битву с другой стороны фронта. Работа в архивах - в том числе и врагов Советского Союза - является неотъемлемой частью исследовательской работы", - говорится в сообщении в Telegram-канале музея. Отмечается, что публикация данной статьи вызвала неоднозначную реакцию в обществе. В учреждении подчеркнули, что вопрос целесообразности публикации данных материалов будет еще раз проработан. Также будет проведена проверка данных высказываний на совместимость размещения в публичном пространстве. После проделанной работы музей планирует привлечь ведущих историков, краеведов и экспертов страны, чтобы обсудить с ними это мнение. Битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. В нем участвовали, по разным данным, от 2 до 4 миллионов человек, около 6 тысяч танков и 4 тысяч самолетов. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.

https://ria.ru/20230823/bitva-1891667379.html

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прохоровка, общество