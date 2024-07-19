https://ria.ru/20240719/berlin-1960640038.html
Аэропорт Берлина сообщил о возможных задержках при регистрации
Аэропорт Берлина сообщил о возможных задержках при регистрации - РИА Новости, 19.07.2024
Аэропорт Берлина сообщил о возможных задержках при регистрации
Аэропорт Берлин-Бранденбург в социальной сети Х сообщил в пятницу о возможных задержках при регистрации в связи с техническим сбоем. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:19
2024-07-19T10:19
2024-07-19T10:27
берлин (город)
испания
в мире
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аэропорт Берлин-Бранденбург в социальной сети Х сообщил в пятницу о возможных задержках при регистрации в связи с техническим сбоем. "Информация для пассажиров: будут задержки при регистрации из-за технического сбоя", - говорится на странице аэропорта. Ранее компания-оператор аэропортов Испании Aena сообщила, что воздушные гавани страны столкнулись с "инцидентом в компьютерной системе", что может привести к задержкам рейсов.
https://ria.ru/20240719/ispaniya-1960637477.html
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берлин (город), испания, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Берлин (город), Испания, В мире, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Аэропорт Берлина сообщил о возможных задержках при регистрации
Аэропорт Берлина сообщил о возможных задержках при регистрации из-за сбоя