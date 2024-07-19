https://ria.ru/20240719/benzin-1960599627.html

Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин

Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин - РИА Новости, 19.07.2024

Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин

Власти оценивают целесообразность продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – вплоть до конца года. Как это... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T02:15

2024-07-19T02:15

2024-07-19T03:50

экономика

цены на нефть

николай переславский

бензин

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти оценивают целесообразность продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – вплоть до конца года. Как это скажется на ценах на АЗС, рассказал в интервью агентству “Прайм” руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.Он напомнил, что сейчас действует временный запрет на экспорт бензина до 1 августа. Дефицита топлива в регионах нет, но цены в оптовом звене выросли до максимумов с октября прошлого года. Это связано с увеличением экспорта - цены за рубежом вдвое выше российских, поэтому производителям это выгодно.Кроме того, стоимость топлива толкает вверх начало уборочной кампании, плановые ремонты НПЗ и повреждения инфраструктуры из-за атак беспилотников. Как следствие, цены на АЗС тоже начали подниматься, но пока в рамках инфляции.Ускорение роста цен возможно примерно через месяц, поэтому время для принятия решения о продлении запрета есть, а после стабилизации экспорт могут возобновить, заключил Переславский.

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экономика, цены на нефть, николай переславский, бензин, россия