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Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин - РИА Новости, 19.07.2024
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02:15 19.07.2024 (обновлено: 03:50 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/benzin-1960599627.html
Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин
Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин - РИА Новости, 19.07.2024
Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин
Власти оценивают целесообразность продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – вплоть до конца года. Как это... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T02:15
2024-07-19T03:50
экономика
цены на нефть
николай переславский
бензин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти оценивают целесообразность продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – вплоть до конца года. Как это скажется на ценах на АЗС, рассказал в интервью агентству “Прайм” руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.Он напомнил, что сейчас действует временный запрет на экспорт бензина до 1 августа. Дефицита топлива в регионах нет, но цены в оптовом звене выросли до максимумов с октября прошлого года. Это связано с увеличением экспорта - цены за рубежом вдвое выше российских, поэтому производителям это выгодно.Кроме того, стоимость топлива толкает вверх начало уборочной кампании, плановые ремонты НПЗ и повреждения инфраструктуры из-за атак беспилотников. Как следствие, цены на АЗС тоже начали подниматься, но пока в рамках инфляции.Ускорение роста цен возможно примерно через месяц, поэтому время для принятия решения о продлении запрета есть, а после стабилизации экспорт могут возобновить, заключил Переславский.
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экономика, цены на нефть, николай переславский, бензин, россия
Экономика, Цены на нефть, Николай Переславский, Бензин, Россия
Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин

Эксперт Переславский: власти обсуждают продление запрета на экспорт бензина

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти оценивают целесообразность продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – вплоть до конца года. Как это скажется на ценах на АЗС, рассказал в интервью агентству “Прайм” руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.
Он напомнил, что сейчас действует временный запрет на экспорт бензина до 1 августа. Дефицита топлива в регионах нет, но цены в оптовом звене выросли до максимумов с октября прошлого года. Это связано с увеличением экспорта - цены за рубежом вдвое выше российских, поэтому производителям это выгодно.
Кроме того, стоимость топлива толкает вверх начало уборочной кампании, плановые ремонты НПЗ и повреждения инфраструктуры из-за атак беспилотников. Как следствие, цены на АЗС тоже начали подниматься, но пока в рамках инфляции.
Ускорение роста цен возможно примерно через месяц, поэтому время для принятия решения о продлении запрета есть, а после стабилизации экспорт могут возобновить, заключил Переславский.
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30 июня, 08:25
 
ЭкономикаЦены на нефтьНиколай ПереславскийБензинРоссия
 
 
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