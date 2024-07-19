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Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.07.2024
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23:26 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/bayden-1960853964.html
Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом
Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.07.2024
Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом
Кашель и хрипота у заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена за минувший день значительно ослабли, но все равно сохраняются, говорится в заключении РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T23:26
2024-07-19T23:26
в мире
сша
лас-вегас
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Кашель и хрипота у заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена за минувший день значительно ослабли, но все равно сохраняются, говорится в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора. Байден заразился коронавирусом ранее на этой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное в Лас-Вегасе публичное выступление на одной из конференций. "Сегодня утром Президент Байден принял четвертую дозу препарата Paxlovid. Вялый, сухой кашель и охриплость голоса по-прежнему остаются его основными симптомами, но со вчерашнего дня они значительно улучшились. Его пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются абсолютно нормальными", - следует из заключения врача. Вместе с тем лидер США ранее заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост.
https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html
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в мире, сша, лас-вегас, джо байден
В мире, США, Лас-Вегас, Джо Байден
Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом

Врач Байдена: симптомы коронавируса у президента США значительно ослабли

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Кашель и хрипота у заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена за минувший день значительно ослабли, но все равно сохраняются, говорится в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора.
Байден заразился коронавирусом ранее на этой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное в Лас-Вегасе публичное выступление на одной из конференций.
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"Сегодня утром Президент Байден принял четвертую дозу препарата Paxlovid. Вялый, сухой кашель и охриплость голоса по-прежнему остаются его основными симптомами, но со вчерашнего дня они значительно улучшились. Его пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются абсолютно нормальными", - следует из заключения врача.
Вместе с тем лидер США ранее заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост.
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