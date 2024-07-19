https://ria.ru/20240719/bayden-1960853964.html

Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом

Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.07.2024

Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом

Кашель и хрипота у заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена за минувший день значительно ослабли, но все равно сохраняются, говорится в заключении РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T23:26

2024-07-19T23:26

2024-07-19T23:26

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Кашель и хрипота у заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена за минувший день значительно ослабли, но все равно сохраняются, говорится в заключении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора. Байден заразился коронавирусом ранее на этой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное в Лас-Вегасе публичное выступление на одной из конференций. "Сегодня утром Президент Байден принял четвертую дозу препарата Paxlovid. Вялый, сухой кашель и охриплость голоса по-прежнему остаются его основными симптомами, но со вчерашнего дня они значительно улучшились. Его пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются абсолютно нормальными", - следует из заключения врача. Вместе с тем лидер США ранее заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост.

https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html

https://ria.ru/20240719/ssha-1960603689.html

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в мире, сша, лас-вегас, джо байден