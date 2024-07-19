Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ближний круг Байдена разозлился из-за действий демократов против него - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 19.07.2024 (обновлено: 21:01 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/bayden-1960837393.html
СМИ: ближний круг Байдена разозлился из-за действий демократов против него
СМИ: ближний круг Байдена разозлился из-за действий демократов против него - РИА Новости, 19.07.2024
СМИ: ближний круг Байдена разозлился из-за действий демократов против него
Высокопоставленные члены Демократической партии США координируют свои действия, чтобы вытеснить действующего американского президента Джо Байдена из... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T21:00
2024-07-19T21:01
выборы президента сша — 2024
джо байден
камала харрис
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Высокопоставленные члены Демократической партии США координируют свои действия, чтобы вытеснить действующего американского президента Джо Байдена из предвыборной гонки, это разозлило ближайший круг президента, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "На этой неделе ближний круг Байдена разозлился из-за того, что лидеры демократов, включая некоторых давних друзей, похоже, координируют свои действия, чтобы вытеснить его из (предвыборной – ред.) гонки", - говорится в сообщении издания. По словам источников Politico, некоторые приближенные к президенту начали вести частные беседы, в которых впервые заговорили о том, что лучшим вариантом для партии может быть уход Байдена в отставку. Кроме того, ожидается, что в ближайшие дни еще больше законодателей-демократов публично выскажут свои опасения. На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html
https://ria.ru/20240719/bayden-1960774756.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_c0113ded77cadb60d1653cb9b7fdc215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы президента сша — 2024, джо байден, камала харрис, сша, в мире
Выборы президента США — 2024, Джо Байден, Камала Харрис, США, В мире
СМИ: ближний круг Байдена разозлился из-за действий демократов против него

Politico: ближний круг Байдена разозлился из-за действий демократов против него

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Высокопоставленные члены Демократической партии США координируют свои действия, чтобы вытеснить действующего американского президента Джо Байдена из предвыборной гонки, это разозлило ближайший круг президента, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"На этой неделе ближний круг Байдена разозлился из-за того, что лидеры демократов, включая некоторых давних друзей, похоже, координируют свои действия, чтобы вытеснить его из (предвыборной – ред.) гонки", - говорится в сообщении издания.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Байден чувствует себя преданным, пишут СМИ
Вчера, 15:30
По словам источников Politico, некоторые приближенные к президенту начали вести частные беседы, в которых впервые заговорили о том, что лучшим вариантом для партии может быть уход Байдена в отставку. Кроме того, ожидается, что в ближайшие дни еще больше законодателей-демократов публично выскажут свои опасения.
На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок.
Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Семья Байдена начала обсуждать его выход из президентской гонки, пишут СМИ
Вчера, 16:27
 
Выборы президента США — 2024Джо БайденКамала ХаррисСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала