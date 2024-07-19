https://ria.ru/20240719/bayden-1960837393.html

СМИ: ближний круг Байдена разозлился из-за действий демократов против него

СМИ: ближний круг Байдена разозлился из-за действий демократов против него - РИА Новости, 19.07.2024

СМИ: ближний круг Байдена разозлился из-за действий демократов против него

Высокопоставленные члены Демократической партии США координируют свои действия, чтобы вытеснить действующего американского президента Джо Байдена из... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T21:00

2024-07-19T21:00

2024-07-19T21:01

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Высокопоставленные члены Демократической партии США координируют свои действия, чтобы вытеснить действующего американского президента Джо Байдена из предвыборной гонки, это разозлило ближайший круг президента, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "На этой неделе ближний круг Байдена разозлился из-за того, что лидеры демократов, включая некоторых давних друзей, похоже, координируют свои действия, чтобы вытеснить его из (предвыборной – ред.) гонки", - говорится в сообщении издания. По словам источников Politico, некоторые приближенные к президенту начали вести частные беседы, в которых впервые заговорили о том, что лучшим вариантом для партии может быть уход Байдена в отставку. Кроме того, ожидается, что в ближайшие дни еще больше законодателей-демократов публично выскажут свои опасения. На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html

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выборы президента сша — 2024, джо байден, камала харрис, сша, в мире