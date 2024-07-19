https://ria.ru/20240719/bayden-1960823768.html

Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание

Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание - РИА Новости, 19.07.2024

Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T19:31

2024-07-19T19:31

2024-07-19T19:49

в мире

сша

делавэр

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769693_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_269fc30f59538ce87e1042df922c4c6d.jpg

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост, говорится в обнародованном в пятницу заявлении главы государства."Я рассчитываю возобновить свою кампанию на следующей неделе", - сказал Байден, который остается на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр с тех пор, как у политика был выявлен коронавирус.Он также прокомментировал состоявшееся накануне полуторачасовое выступление своего предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа – заявив, что "это все тот же Трамп, которого народ США отверг четыре года назад"."Выступая в течение 90 минут, он делал акцент на собственных стенаниях, не представив плана по объединению страны и улучшения качества жизни для американских работников", - указал хозяин Белого дома.

https://radiosputnik.ru/20240719/vybory-1960820214.html

сша

делавэр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, делавэр, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024