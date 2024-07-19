https://ria.ru/20240719/bayden-1960823768.html
Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание
Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание - РИА Новости, 19.07.2024
Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание
Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:31
2024-07-19T19:31
2024-07-19T19:49
в мире
сша
делавэр
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769693_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_269fc30f59538ce87e1042df922c4c6d.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост, говорится в обнародованном в пятницу заявлении главы государства."Я рассчитываю возобновить свою кампанию на следующей неделе", - сказал Байден, который остается на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр с тех пор, как у политика был выявлен коронавирус.Он также прокомментировал состоявшееся накануне полуторачасовое выступление своего предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа – заявив, что "это все тот же Трамп, которого народ США отверг четыре года назад"."Выступая в течение 90 минут, он делал акцент на собственных стенаниях, не представив плана по объединению страны и улучшения качества жизни для американских работников", - указал хозяин Белого дома.
https://radiosputnik.ru/20240719/vybory-1960820214.html
сша
делавэр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769693_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_0ba884b1a6bb8df904d705a8a096795f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, делавэр, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Делавэр, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание
Байден рассчитывает продолжить борьбу за переизбрание на следующей неделе