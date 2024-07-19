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Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание - РИА Новости, 19.07.2024
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19:31 19.07.2024 (обновлено: 19:49 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/bayden-1960823768.html
Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание
Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание - РИА Новости, 19.07.2024
Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание
Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:31
2024-07-19T19:49
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост, говорится в обнародованном в пятницу заявлении главы государства.&quot;Я рассчитываю возобновить свою кампанию на следующей неделе&quot;, - сказал Байден, который остается на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр с тех пор, как у политика был выявлен коронавирус.Он также прокомментировал состоявшееся накануне полуторачасовое выступление своего предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа – заявив, что "это все тот же Трамп, которого народ США отверг четыре года назад"."Выступая в течение 90 минут, он делал акцент на собственных стенаниях, не представив плана по объединению страны и улучшения качества жизни для американских работников", - указал хозяин Белого дома.
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в мире, сша, делавэр, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Делавэр, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание

Байден рассчитывает продолжить борьбу за переизбрание на следующей неделе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост, говорится в обнародованном в пятницу заявлении главы государства.
«

"Я рассчитываю возобновить свою кампанию на следующей неделе", - сказал Байден, который остается на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр с тех пор, как у политика был выявлен коронавирус.

Он также прокомментировал состоявшееся накануне полуторачасовое выступление своего предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа – заявив, что "это все тот же Трамп, которого народ США отверг четыре года назад".
"Выступая в течение 90 минут, он делал акцент на собственных стенаниях, не представив плана по объединению страны и улучшения качества жизни для американских работников", - указал хозяин Белого дома.
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