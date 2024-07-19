https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html

Байден чувствует себя преданным, пишут СМИ

Байден чувствует себя преданным, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024

Байден чувствует себя преданным, пишут СМИ

Президент США Джо Байден в ярости из-за того, что Демократическая партия пытается заставить его сняться с выборов, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:30

2024-07-19T15:30

2024-07-19T17:01

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в ярости из-за того, что Демократическая партия пытается заставить его сняться с выборов, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Президент Джо Байден чувствует себя лично оскорбленным и преданным из-за того, как многие демократы <...> оставили его на произвол судьбы, когда он столкнулся с крупнейшим кризисом в своей политической карьере. <...> Байден злится на то, как партия пыталась его вытеснить (из предвыборной гонки. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.По сведениям телеканала, некоторые демократы считают, что призывы к Байдену отказаться от участия в выборах ничего не изменят, поэтому они предпочитают пока этого не делать. Тем не менее, по словам источников NBC News, в партии надеются, что президент снимет свою кандидатуру к следующей неделе, и это избавит их от необходимости оказывать на него "более сильное давление". Если Байден этого не сделает, то 22 июля может стать "важным днем" с точки зрения более широкой реакции законодателей, добавил один из собеседников телеканала. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава Белого дома неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.На этом фоне среди демократов стали все чаще звучать призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис. Теоретически возможность заменить кандидата будет у партии на съезде в августе, но на практике тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. Сам же Байден говорил, что намерен идти до конца. При этом СМИ пишут, что он объявит о снятии с выборов уже в ближайшие дни.Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240719/ssha-1960619203.html

https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024