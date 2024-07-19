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Байден выйдет из президентской гонки, но не поддержит Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
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06:42 19.07.2024 (обновлено: 10:07 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/bayden-1960618350.html
Байден выйдет из президентской гонки, но не поддержит Харрис, пишут СМИ
Байден выйдет из президентской гонки, но не поддержит Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
Байден выйдет из президентской гонки, но не поддержит Харрис, пишут СМИ
Глава Белого дома Джо Байден, который, как ожидается, откажется от участия в выборах, не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, заявил... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T06:42
2024-07-19T10:07
в мире
сша
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Джо Байден, который, как ожидается, откажется от участия в выборах, не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, заявил обозреватель консервативного телеканала Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники в Демократической партии. По его словам, Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные, вероятнее всего в воскресенье. "Для него уже подготовлена речь. Он продолжит работу в качестве президента. По моим сведениям, он также не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника. Они надеются, что он поддержит открытый процесс, в ходе которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и других претендентов, чтобы выбрать кандидата", — сказал обозреватель. Национальный съезд Демократической партии пройдет в Чикаго с 19 по 22 августа.После провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Харрис считается наиболее вероятным претендентом.Сам действующий президент заявлял, что намерен идти до конца, поскольку нет кандидатов лучше, чем он. Вместе с тем он утверждает, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы занять должность главы государства, если он не сможет полностью отработать второй срок.В случае выхода Байдена из гонки до формального утверждения его кандидатуры процедура выбора нового номинанта будет фактически произвольной — механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата попросту не существует. В таком случае на съезде демократов в Чикаго номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Если в первом туре победителя не окажется, к голосованию подключатся 700 суперделегатов — это наиболее почетные и известные демократы, бывшие президенты и конгрессмены. Их голоса станут решающими.
https://ria.ru/20240719/ssha-1960619203.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Байден выйдет из президентской гонки, но не поддержит Харрис, пишут СМИ

Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру с выборов, но не поддержит Харрис

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Джо Байден, который, как ожидается, откажется от участия в выборах, не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, заявил обозреватель консервативного телеканала Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники в Демократической партии.
По его словам, Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные, вероятнее всего в воскресенье.
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"Для него уже подготовлена речь. Он продолжит работу в качестве президента. По моим сведениям, он также не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника. Они надеются, что он поддержит открытый процесс, в ходе которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и других претендентов, чтобы выбрать кандидата", — сказал обозреватель.
Национальный съезд Демократической партии пройдет в Чикаго с 19 по 22 августа.
После провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Харрис считается наиболее вероятным претендентом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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Сам действующий президент заявлял, что намерен идти до конца, поскольку нет кандидатов лучше, чем он. Вместе с тем он утверждает, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы занять должность главы государства, если он не сможет полностью отработать второй срок.
В случае выхода Байдена из гонки до формального утверждения его кандидатуры процедура выбора нового номинанта будет фактически произвольной — механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата попросту не существует. В таком случае на съезде демократов в Чикаго номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Если в первом туре победителя не окажется, к голосованию подключатся 700 суперделегатов — это наиболее почетные и известные демократы, бывшие президенты и конгрессмены. Их голоса станут решающими.
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