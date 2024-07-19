https://ria.ru/20240719/bayden-1960618350.html

Байден выйдет из президентской гонки, но не поддержит Харрис, пишут СМИ

Байден выйдет из президентской гонки, но не поддержит Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024

Байден выйдет из президентской гонки, но не поддержит Харрис, пишут СМИ

Глава Белого дома Джо Байден, который, как ожидается, откажется от участия в выборах, не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, заявил... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T06:42

2024-07-19T06:42

2024-07-19T10:07

в мире

сша

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Джо Байден, который, как ожидается, откажется от участия в выборах, не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, заявил обозреватель консервативного телеканала Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники в Демократической партии. По его словам, Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные, вероятнее всего в воскресенье. "Для него уже подготовлена речь. Он продолжит работу в качестве президента. По моим сведениям, он также не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника. Они надеются, что он поддержит открытый процесс, в ходе которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и других претендентов, чтобы выбрать кандидата", — сказал обозреватель. Национальный съезд Демократической партии пройдет в Чикаго с 19 по 22 августа.После провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Харрис считается наиболее вероятным претендентом.Сам действующий президент заявлял, что намерен идти до конца, поскольку нет кандидатов лучше, чем он. Вместе с тем он утверждает, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы занять должность главы государства, если он не сможет полностью отработать второй срок.В случае выхода Байдена из гонки до формального утверждения его кандидатуры процедура выбора нового номинанта будет фактически произвольной — механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата попросту не существует. В таком случае на съезде демократов в Чикаго номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Если в первом туре победителя не окажется, к голосованию подключатся 700 суперделегатов — это наиболее почетные и известные демократы, бывшие президенты и конгрессмены. Их голоса станут решающими.

https://ria.ru/20240719/ssha-1960619203.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240719/ssha-1960603689.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024