https://ria.ru/20240719/bank-1960721996.html

Эксперт оценил угрозы от сбоя Windows для российских банков

Эксперт оценил угрозы от сбоя Windows для российских банков - РИА Новости, 19.07.2024

Эксперт оценил угрозы от сбоя Windows для российских банков

Большая часть российских банков уже перешла на отечественное программное обеспечение, из-за санкций Microsoft прекратил предоставлять обновления, а... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:06

2024-07-19T14:06

2024-07-19T14:11

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Большая часть российских банков уже перешла на отечественное программное обеспечение, из-за санкций Microsoft прекратил предоставлять обновления, а отечественные банки практически не используют CrowdStrike, поэтому угрозы от сегодняшнего сбоя Windows для них минимальны, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "По нашим сведениям, большая часть отечественных банков уже перешла на отечественное программное обеспечение, тем более, что из-за санкций Microsoft прекратил предоставлять обновления. Отечественные банки практически не используют CrowdStrike, поэтому угрозы конкретно от этого сбоя для них минимальны", - сказал он.Эксперт напомнил, что Microsoft сильно ограничил российским компаниям доступ к облачным технологиям. "Тем не менее, текущий сбой ставит серьезные вопросы о зависимости банковской системы от IT-решений, ведь от ошибок, особенно в период массового перехода на отечественные IT-решения, никто не застрахован. Поэтому банкам необходимо совершенствовать подходы к стресс-тестированию и уделять большее внимание тестированию возможных проявлений операционных рисков", - заключил он.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960717501.html

https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html

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microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний