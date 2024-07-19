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Эксперт оценил угрозы от сбоя Windows для российских банков - РИА Новости, 19.07.2024
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14:06 19.07.2024 (обновлено: 14:11 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/bank-1960721996.html
Эксперт оценил угрозы от сбоя Windows для российских банков
Эксперт оценил угрозы от сбоя Windows для российских банков - РИА Новости, 19.07.2024
Эксперт оценил угрозы от сбоя Windows для российских банков
Большая часть российских банков уже перешла на отечественное программное обеспечение, из-за санкций Microsoft прекратил предоставлять обновления, а... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:06
2024-07-19T14:11
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Большая часть российских банков уже перешла на отечественное программное обеспечение, из-за санкций Microsoft прекратил предоставлять обновления, а отечественные банки практически не используют CrowdStrike, поэтому угрозы от сегодняшнего сбоя Windows для них минимальны, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "По нашим сведениям, большая часть отечественных банков уже перешла на отечественное программное обеспечение, тем более, что из-за санкций Microsoft прекратил предоставлять обновления. Отечественные банки практически не используют CrowdStrike, поэтому угрозы конкретно от этого сбоя для них минимальны", - сказал он.Эксперт напомнил, что Microsoft сильно ограничил российским компаниям доступ к облачным технологиям. "Тем не менее, текущий сбой ставит серьезные вопросы о зависимости банковской системы от IT-решений, ведь от ошибок, особенно в период массового перехода на отечественные IT-решения, никто не застрахован. Поэтому банкам необходимо совершенствовать подходы к стресс-тестированию и уделять большее внимание тестированию возможных проявлений операционных рисков", - заключил он.
https://ria.ru/20240719/sboy-1960717501.html
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microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Эксперт оценил угрозы от сбоя Windows для российских банков

Эксперт Гришунин: угрозы от сбоя Windows для российских банков минимальны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Большая часть российских банков уже перешла на отечественное программное обеспечение, из-за санкций Microsoft прекратил предоставлять обновления, а отечественные банки практически не используют CrowdStrike, поэтому угрозы от сегодняшнего сбоя Windows для них минимальны, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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"По нашим сведениям, большая часть отечественных банков уже перешла на отечественное программное обеспечение, тем более, что из-за санкций Microsoft прекратил предоставлять обновления. Отечественные банки практически не используют CrowdStrike, поэтому угрозы конкретно от этого сбоя для них минимальны", - сказал он.
Эксперт напомнил, что Microsoft сильно ограничил российским компаниям доступ к облачным технологиям.
«
"Тем не менее, текущий сбой ставит серьезные вопросы о зависимости банковской системы от IT-решений, ведь от ошибок, особенно в период массового перехода на отечественные IT-решения, никто не застрахован. Поэтому банкам необходимо совершенствовать подходы к стресс-тестированию и уделять большее внимание тестированию возможных проявлений операционных рисков", - заключил он.
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Microsoft CorporationГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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