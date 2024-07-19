https://ria.ru/20240719/bali-1960708753.html
Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Бали
Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Бали - РИА Новости, 19.07.2024
Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Бали
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть генконсульство РФ в городе Денпасаре на индонезийском острове Бали, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:28
2024-07-19T13:28
2024-07-19T13:28
россия
денпасар
бали
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378658_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b134184d5ad77e17d8794d1aee687a5e.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть генконсульство РФ в городе Денпасаре на индонезийском острове Бали, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Открыть генеральное консульство Российской Федерации в городе Денпасаре (Республика Индонезия). МИДу России установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в городе Денпасаре в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание", - говорится в документе. Отмечается, что расходы на открытие и содержание генконсульства будут осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных МИД России в федеральном бюджете. Как ранее объяснил агентству посол РФ в стране Сергей Толченов, даже после приезда на Бали генерального консула и его сотрудников потребуется определенное время, чтобы учреждение официально открылось и стало способно выполнять весь набор консульских функций. Речь может идти даже о нескольких годах, отметил он.
https://ria.ru/20240709/indija-1958432059.html
россия
денпасар
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378658_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_92c08a9af5a51e886d328e1f7216cbb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денпасар, бали, михаил мишустин
Россия, Денпасар, Бали, Михаил Мишустин
Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Бали
Мишустин: Россия откроет генконсульство в городе Денпасаре на Бали