https://ria.ru/20240719/bali-1960708753.html

Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Бали

Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Бали - РИА Новости, 19.07.2024

Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Бали

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть генконсульство РФ в городе Денпасаре на индонезийском острове Бали, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:28

2024-07-19T13:28

2024-07-19T13:28

россия

денпасар

бали

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть генконсульство РФ в городе Денпасаре на индонезийском острове Бали, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Открыть генеральное консульство Российской Федерации в городе Денпасаре (Республика Индонезия). МИДу России установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в городе Денпасаре в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание", - говорится в документе. Отмечается, что расходы на открытие и содержание генконсульства будут осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных МИД России в федеральном бюджете. Как ранее объяснил агентству посол РФ в стране Сергей Толченов, даже после приезда на Бали генерального консула и его сотрудников потребуется определенное время, чтобы учреждение официально открылось и стало способно выполнять весь набор консульских функций. Речь может идти даже о нескольких годах, отметил он.

https://ria.ru/20240709/indija-1958432059.html

россия

денпасар

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россия, денпасар, бали, михаил мишустин