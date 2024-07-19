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Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Бали - РИА Новости, 19.07.2024
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13:28 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/bali-1960708753.html
Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Бали
Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Бали - РИА Новости, 19.07.2024
Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Бали
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть генконсульство РФ в городе Денпасаре на индонезийском острове Бали, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:28
2024-07-19T13:28
россия
денпасар
бали
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть генконсульство РФ в городе Денпасаре на индонезийском острове Бали, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Открыть генеральное консульство Российской Федерации в городе Денпасаре (Республика Индонезия). МИДу России установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в городе Денпасаре в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание", - говорится в документе. Отмечается, что расходы на открытие и содержание генконсульства будут осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных МИД России в федеральном бюджете. Как ранее объяснил агентству посол РФ в стране Сергей Толченов, даже после приезда на Бали генерального консула и его сотрудников потребуется определенное время, чтобы учреждение официально открылось и стало способно выполнять весь набор консульских функций. Речь может идти даже о нескольких годах, отметил он.
https://ria.ru/20240709/indija-1958432059.html
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россия, денпасар, бали, михаил мишустин
Россия, Денпасар, Бали, Михаил Мишустин
Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Бали

Мишустин: Россия откроет генконсульство в городе Денпасаре на Бали

© РИА Новости / Мария СеливановаБали
Бали - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть генконсульство РФ в городе Денпасаре на индонезийском острове Бали, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Открыть генеральное консульство Российской Федерации в городе Денпасаре (Республика Индонезия). МИДу России установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в городе Денпасаре в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание", - говорится в документе.
Отмечается, что расходы на открытие и содержание генконсульства будут осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных МИД России в федеральном бюджете.
Как ранее объяснил агентству посол РФ в стране Сергей Толченов, даже после приезда на Бали генерального консула и его сотрудников потребуется определенное время, чтобы учреждение официально открылось и стало способно выполнять весь набор консульских функций. Речь может идти даже о нескольких годах, отметил он.
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РоссияДенпасарБалиМихаил Мишустин
 
 
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