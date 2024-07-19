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Мария Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на 32% за год

Мария Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на 32% за год - РИА Новости, 19.07.2024

Мария Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на 32% за год

За первые шесть месяцев 2024 года закупки столичных заказчиков у малого бизнеса превысили 317 миллиардов рублей, что на 32% больше аналогичного периода прошлого РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:15

2024-07-19T09:15

2024-07-19T10:01

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За первые шесть месяцев 2024 года закупки столичных заказчиков у малого бизнеса превысили 317 миллиардов рублей, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."На сегодняшний день на Москву приходится около 13% всех закупок у малого бизнеса в России. За последние 20 лет их ежегодный объем вырос более чем в 100 раз и по итогам 2023 года превысил 400 миллиардов рублей. С января по июнь этого года московские заказчики подписали с малым бизнесом 143 тысячи контрактов на общую сумму 317,4 миллиарда рублей. Объем закупок на 32% превысил показатель января – июня прошлого года, когда он составлял 240,6 миллиарда рублей", – отметила Багреева, чьи слова приводят в пресс-службе департамента экономической политики и развития города.Уточняется, что чаще всего город закупал коммунальную технику. Так, в январе – июне столица потратила на нее 57,8 миллиарда рублей. На закупку медицинских расходных материалов было потрачено 36,6 миллиарда рублей, на благоустройство общественных пространств – 34,9 миллиарда рублей, на поставку и монтаж малых архитектурных форм - 27,7 миллиарда рублей, на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту зданий – почти 9 миллиардов рублей.Глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов напомнил, что с 2022 года все закупки на сумму до 20 миллионов рублей столичные заказчики проводят только у малого бизнеса, а в 2023 году с 30 до семи дней был сокращен срок оплаты по контрактам. Именно это, по его словам, и поспособствовало такому росту госзаказа у малого предпринимательства. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что открытый доступ малого бизнеса к госзакупкам позволяет ему расширять географию продаж и наращивать прибыль.

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