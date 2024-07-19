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В Саратове рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с троллейбусом

В Саратове рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с троллейбусом - РИА Новости, 19.07.2024

В Саратове рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с троллейбусом

Десять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии после ДТП с троллейбусом в Саратове, об этом РИА Новости сообщили в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T21:10

2024-07-19T21:10

2024-07-19T21:10

происшествия

саратов

саратовская область

россия

завод имени лихачева (зил)

lada vesta

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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Десять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии после ДТП с троллейбусом в Саратове, об этом РИА Новости сообщили в министерстве здравоохранения Саратовской области. Ранее в УМВД России по Саратову сообщили журналистам, что в 18.48 мск напротив дома 19Г по улице 50 лет Октября столкнулись Lada Granta, троллейбус и грузовой автомобиль. В результате ДТП в медицинские учреждения доставлены водитель и пассажир автомобиля ЗИЛ, водитель и восемь пассажиров троллейбуса. "В ДТП на 1-й Дачной пострадали 11 человек. Десять в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии доставлены в лечебные учреждения города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

саратов

саратовская область

россия

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происшествия, саратов, саратовская область, россия, завод имени лихачева (зил), lada vesta