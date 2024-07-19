https://ria.ru/20240719/antonov-1960852023.html

Запад мешает стремлению искоренить пережитки колониализма, заявил Антонов

Запад мешает стремлению искоренить пережитки колониализма, заявил Антонов - РИА Новости, 19.07.2024

Запад мешает стремлению искоренить пережитки колониализма, заявил Антонов

Мировое большинство ясно понимает, что неоколониальная практика западников не приводит ни к чему хорошему, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T23:11

2024-07-19T23:11

2024-07-19T23:16

россия

сша

в мире

анатолий антонов

югославия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Мировое большинство ясно понимает, что неоколониальная практика западников не приводит ни к чему хорошему, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов."Мировое большинство ясно понимает, что неоколониальная практика западников не приводит ни к чему хорошему. Печальное тому подтверждение – силовые методы решения вопросов агрессивным меньшинством во главе с США в ряде стран мира – Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, государствах Азии и Африки", - говорится в статье дипломата, опубликованной в журнале института Шиллера.По словам Антонова, Россия выступает за формирование более справедливой и устойчивой многополярной системы международных отношений, основанной на Уставе ООН и, прежде всего, принципе суверенного равенства государств.Он добавил, что данный подход находит все большую поддержку в международном сообществе, стремящемся искоренить пережитки колониальной системы."При этом таким устремлениям продолжает активно противодействовать коллективный Запад, всеми силами пытающийся удержать "бразды правления" и статус "вершителя судеб", - подчеркнул посол РФ.

https://ria.ru/20240614/baza_dannykh-1952743296.html

https://ria.ru/20240216/kosachev-1927816252.html

россия

сша

югославия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире, анатолий антонов, югославия, оон