https://ria.ru/20240719/antonov-1960852023.html
Запад мешает стремлению искоренить пережитки колониализма, заявил Антонов
Запад мешает стремлению искоренить пережитки колониализма, заявил Антонов - РИА Новости, 19.07.2024
Запад мешает стремлению искоренить пережитки колониализма, заявил Антонов
Мировое большинство ясно понимает, что неоколониальная практика западников не приводит ни к чему хорошему, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T23:11
2024-07-19T23:11
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Мировое большинство ясно понимает, что неоколониальная практика западников не приводит ни к чему хорошему, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов."Мировое большинство ясно понимает, что неоколониальная практика западников не приводит ни к чему хорошему. Печальное тому подтверждение – силовые методы решения вопросов агрессивным меньшинством во главе с США в ряде стран мира – Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, государствах Азии и Африки", - говорится в статье дипломата, опубликованной в журнале института Шиллера.По словам Антонова, Россия выступает за формирование более справедливой и устойчивой многополярной системы международных отношений, основанной на Уставе ООН и, прежде всего, принципе суверенного равенства государств.Он добавил, что данный подход находит все большую поддержку в международном сообществе, стремящемся искоренить пережитки колониальной системы."При этом таким устремлениям продолжает активно противодействовать коллективный Запад, всеми силами пытающийся удержать "бразды правления" и статус "вершителя судеб", - подчеркнул посол РФ.
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россия, сша, в мире, анатолий антонов, югославия, оон
Россия, США, В мире, Анатолий Антонов, Югославия, ООН
Запад мешает стремлению искоренить пережитки колониализма, заявил Антонов
Антонов: Запад мешает стремлению мира искоренить пережитки колониализма