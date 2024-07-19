https://ria.ru/20240719/amerika-1960851220.html

Белый дом рассказал о планах США в Азии

Белый дом рассказал о планах США в Азии - РИА Новости, 19.07.2024

Белый дом рассказал о планах США в Азии

США стремятся не создать аналог НАТО в Азии, а связать между собой союзников Вашингтона в регионе, утверждает советник американского президента по национальной... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T23:01

2024-07-19T23:01

2024-07-19T23:01

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джейк салливан

нато

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США стремятся не создать аналог НАТО в Азии, а связать между собой союзников Вашингтона в регионе, утверждает советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы пытаемся не создать азиатское НАТО, но связи между нашими союзниками", - заявил он в пятницу на конференции по безопасности в городе Аспен. По словам Салливана, речь идет не только об оборонных связях, но и экономических. В качестве американских союзников чиновник перечислил Японию, Южную Корею, Филиппины, Австралию и Великобританию.

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

сша

азия

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в мире, сша, азия, вашингтон (штат), джейк салливан, нато