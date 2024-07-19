https://ria.ru/20240719/amerika-1960848046.html

США могут поменять позицию по ударам ВСУ вглубь России, заявил Белый дом

США могут поменять позицию по ударам ВСУ вглубь России, заявил Белый дом - РИА Новости, 19.07.2024

США могут поменять позицию по ударам ВСУ вглубь России, заявил Белый дом

США могут пересмотреть позицию по допустимости ударов ВСУ вглубь территории России с помощью американских вооружений, заявил советник главы Белого дома по... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T22:18

2024-07-19T22:18

2024-07-19T23:26

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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. США могут пересмотреть позицию по допустимости ударов ВСУ вглубь территории России с помощью американских вооружений, заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума."Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что <...> обстоятельства изменились. Россия предприняла новое наступление на Харьков, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить ответные удары", — сказал он.При этом, по словам чиновника, Вашингтон пока не поменял позицию по этому вопросу.В июне Салливан заявил, что разрешение применять американское оружие для ударов по России распространяется на все территории, где войска противника пересекают границу Украины. Вместе с тем первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.Как сообщили РИА Новости в Госдепе, президент США Джо Байден также разрешил киевскому режиму использовать американское вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, сша, дмитрий песков, джо байден, джейк салливан, государственный департамент сша, нато, украина