https://ria.ru/20240719/alushta-1960849459.html

Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты

Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты - РИА Новости, 19.07.2024

Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты

Причиной обесточивания Алушты вечером в пятницу стала авария на двух трансформаторных подстанциях, без света остались около 50 тысяч жителей, ведутся ремонтные... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T22:35

2024-07-19T22:35

2024-07-19T22:35

происшествия

алушта

сергей аксенов (политик)

крымэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578964859_0:172:3124:1929_1920x0_80_0_0_7eec9d6b078a92a40a3a459a706fedfe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Причиной обесточивания Алушты вечером в пятницу стала авария на двух трансформаторных подстанциях, без света остались около 50 тысяч жителей, ведутся ремонтные работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Город-курорт Алушта на южном берегу Крыма обесточен вечером в пятницу из-за аварии, сообщила ранее глава администрации города Галина Огнева. "В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей" , - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он отметил, что руководство "Крымэнерго" в течение часа официально проинформирует о ходе восстановительных работ. Ремонтные бригады сформированы, полностью технически обеспечены.

https://realty.ria.ru/20240719/gelendzhik-1960648818.html

https://ria.ru/20240718/otklyuchenie-1960455361.html

алушта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алушта, сергей аксенов (политик), крымэнерго