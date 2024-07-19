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Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты - РИА Новости, 19.07.2024
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22:35 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/alushta-1960849459.html
Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты
Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты - РИА Новости, 19.07.2024
Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты
Причиной обесточивания Алушты вечером в пятницу стала авария на двух трансформаторных подстанциях, без света остались около 50 тысяч жителей, ведутся ремонтные... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:35
2024-07-19T22:35
происшествия
алушта
сергей аксенов (политик)
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Причиной обесточивания Алушты вечером в пятницу стала авария на двух трансформаторных подстанциях, без света остались около 50 тысяч жителей, ведутся ремонтные работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Город-курорт Алушта на южном берегу Крыма обесточен вечером в пятницу из-за аварии, сообщила ранее глава администрации города Галина Огнева. "В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей" , - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он отметил, что руководство "Крымэнерго" в течение часа официально проинформирует о ходе восстановительных работ. Ремонтные бригады сформированы, полностью технически обеспечены.
https://realty.ria.ru/20240719/gelendzhik-1960648818.html
https://ria.ru/20240718/otklyuchenie-1960455361.html
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происшествия, алушта, сергей аксенов (политик), крымэнерго
Происшествия, Алушта, Сергей Аксенов (политик), Крымэнерго
Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты

Аксенов: Алушта обесточена из-за аварий на двух ТП, без света 49 тысяч жителей

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Алушта. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Причиной обесточивания Алушты вечером в пятницу стала авария на двух трансформаторных подстанциях, без света остались около 50 тысяч жителей, ведутся ремонтные работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Город-курорт Алушта на южном берегу Крыма обесточен вечером в пятницу из-за аварии, сообщила ранее глава администрации города Галина Огнева.
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"В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей" , - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что руководство "Крымэнерго" в течение часа официально проинформирует о ходе восстановительных работ. Ремонтные бригады сформированы, полностью технически обеспечены.
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