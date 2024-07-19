https://ria.ru/20240719/altay-1960642362.html

Более 210 тысяч человек смогут ежегодно отдыхать на новом курорте Алтая

Более 210 тысяч человек смогут ежегодно отдыхать на новом курорте Алтая - РИА Новости, 19.07.2024

Более 210 тысяч человек смогут ежегодно отдыхать на новом курорте Алтая

Более 210 тысяч туристов смогут ежегодно отдыхать на новом курорте "Белокуриха горная" в Алтайском крае, сообщают в правительстве региона. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:27

2024-07-19T10:27

2024-07-19T10:27

алтайский край

белокуриха

виктор томенко

туризм

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БАРНАУЛ, 19 июл – РИА Новости. Более 210 тысяч туристов смогут ежегодно отдыхать на новом курорте "Белокуриха горная" в Алтайском крае, сообщают в правительстве региона. "Один из ключевых инвестпроектов (в Алтайском крае - ред) - "Белокуриха горная". Инициатива реализуется при поддержке корпорации "Туризм.РФ" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Это всесезонный бальнеологический курорт, который планируется возвести в девяти километрах от города-курорта Белокурихи… По прогнозным данным, кластер обеспечит создание около 1,6 тысячи рабочих мест и сможет ежегодно принимать до 210 тысяч отдыхающих", - говорится в сообщении. Отмечается, что на новом курорте будут применять радонотерапию - лечение с помощью воды с высоким содержанием радона из Искровского месторождения. На площадке планируют построить трех- и четырехзвездочные гостиницы на 1160 номеров, санаторно-курортный комплекс, лечебно-оздоровительные и акватермальные центры. "За последние несколько лет правительство Алтайского края при федеральной поддержке успешно решило задачи по созданию инфраструктурной основы для новой курортной территории "Белокуриха горная". Поэтому мы особое внимание уделяем этапу реализации инвестиционных проектов по созданию туристических объектов. Наша совместная работа с корпорацией "Туризм.РФ" позволит создать крупный санаторно-курортный комплекс XXI века, чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги отдыха и оздоровления в Алтайском крае", - заявил губернатор Виктор Томенко во время встречи с руководством корпорации "Туризм.РФ".

https://ria.ru/20240718/festival-1960436568.html

https://ria.ru/20240701/nomera-1956712913.html

белокуриха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белокуриха, виктор томенко, туризм